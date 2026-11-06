Los defensores del modelo, encabezados por Sasho Cirovski, de Maryland, y Carlos Somoano, de UNC, creyeron haber logrado una victoria largamente esperada cuando se ratificó el 7 de octubre. Sin embargo, el Gabinete de la División I de la NCAA aprobó la propuesta por un margen más estrecho de lo previsto, debido al sorprendente voto en contra del director deportivo de Pitt, Allen Greene.

Por ello, la propuesta quedó sujeta a una votación para revocarla. Todas las instituciones de la División I de la NCAA tenían derecho a voto, contaran o no con un equipo de fútbol. Y una inesperada iniciativa de las universidades escépticas, respaldadas por instituciones sin equipo de fútbol, consiguió revertir en el último momento una decisión que parecía segura.

La NCAA confirmó la noticia en un comunicado poco después de que venciera el plazo de las 17:00:

«El viernes, al término de un plazo procedimental de 30 días, dos tercios de las instituciones miembros de la División I revocaron un cambio de normativa aprobado previamente que habría extendido la temporada de fútbol masculino de la División I a dos semestres, con el campeonato disputándose en primavera. Las propuestas aprobadas por el Gabinete de la División I con menos del 75 % de los votos están sujetas a un proceso de revocación de 30 días. Como resultado de la revocación, el fútbol masculino de la División I seguirá disputando la temporada del campeonato en otoño».

El resultado final fue de 247 votos a favor de revocar la medida, apenas por encima de los 241 necesarios. Ciento seis de esos votos procedían de instituciones que no cuentan con un equipo de fútbol masculino. A falta de 15 minutos para que venciera el plazo, casi el 70 % de las instituciones con equipo de fútbol había votado a favor de la revocación.