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¡La Navidad está de VUELTA! La Premier League anuncia siete partidos para el Boxing Day después de que la pasada temporada solo se jugara uno el 26 de diciembre
La tradición festiva vuelve a la máxima categoría
La Premier League ha confirmado oficialmente que el calendario futbolístico navideño vuelve con toda su intensidad, al anunciar siete partidos para el Boxing Day de este año. Supone un cambio importante respecto a la campaña anterior, en la que la ajustada victoria por 1-0 del Manchester United sobre el Newcastle United fue el único partido de la máxima categoría disputado el 26 de diciembre.
Esa decisión se tomó para garantizar que las estrellas dispusieran de tiempo suficiente de recuperación durante un exigente periodo invernal, pero el calendario 2026/27 trae de vuelta el cargado programa que los aficionados conocen y adoran.
En un comunicado publicado para los aficionados el jueves, la Premier League explicó los motivos de esta confirmación anticipada y la planificación logística implicada. «Este anuncio del calendario da a los aficionados más de tres meses de antelación para planificar y organizar sus desplazamientos en una época del año especialmente ajetreada, y llega tras consultar con la Football Supporters' Association y con representantes de los Fan Advisory Boards de los clubes. Durante el periodo de Navidad y Año Nuevo, los clubes tendrán al menos un descanso de 60 horas entre partidos. Esto está en línea con los compromisos adquiridos con los clubes para abordar la congestión del calendario festivo, en el contexto de un calendario de partidos europeos e internacionales en expansión».
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Los pesos pesados, listos para los duelos del Boxing Day
La acción del Boxing Day arranca con un apetitoso duelo en Villa Park, donde el Aston Villa recibe al Leeds United en el primer partido del día, a las 12:30, televisado por TNT Sports. De forma excepcional, se levantará la tradicional franja de bloqueo de las 15:00, con cuatro encuentros disputándose al mismo tiempo, entre ellos el choque de local del Tottenham contra el Bournemouth y un duelo entre Everton y Sunderland. La programación de la noche también promete, ya que el Liverpool visita al Hull City antes de que la jornada concluya con un enfrentamiento de altos vuelos entre el Manchester City y el Newcastle United en St James' Park.
Y la celebración no termina ahí, ya que el calendario continúa el domingo 27 de diciembre, con tres destacados encuentros con protagonismo londinense. Frank Lampard se prepara para un reencuentro emotivo, ya que su Coventry City recibe al Chelsea en las Midlands en un partido que comenzará a las 14:00 en Sky Sports.
Después, el Manchester United buscará sumar tres puntos en Old Trafford ante el Nottingham Forest, mientras que el Arsenal de Mikel Arteta afronta una complicada salida a Selhurst Park para medirse al Crystal Palace en el último partido del fin de semana.
Cómo afrontar las prisas de Año Nuevo
Con el calendario acercándose a 2027, la intensidad sigue siendo alta, con partidos programados casi a diario. Una jornada intersemanal entre el 29 y el 30 de diciembre hará que el Manchester City visite Goodison Park y que el Liverpool viaje a Villa Park, poniendo a prueba la profundidad de las plantillas punteras. La liga ha sido cuidadosa a la hora de equilibrar las necesidades de los organismos de radiodifusión con las exigencias físicas sobre los jugadores, especialmente las de aquellos que compiten en formatos europeos renovados.
El calendario de principios de enero también incluye un importante duelo entre el norte y el sur, con el Manchester City recibiendo al Tottenham el domingo 3 de enero, en lo que podría ser un partido definitorio para la temporada. Al repartir los encuentros a lo largo de casi dos semanas, la Premier League espera mitigar las quejas de los entrenadores sobre los plazos de recuperación «imposibles» de años anteriores.
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Obstáculos finales y quebraderos de cabeza para el entrenador
El maratón festivo por fin empieza a tocar a su fin en la primera semana de enero, aunque el calendario sigue siendo frenético. Una serie de partidos entre semana, entre el 5 y el 7 de enero, verá al Chelsea visitar al Crystal Palace y al Fulham recibir al Tottenham en un derbi londinense.
El último partido de este intenso periodo verá al Manchester United recibir al Newcastle el jueves 7 de enero, un encuentro que seguirán muy de cerca quienes están pendientes de la carrera por la clasificación europea. Técnicos como Arteta y Enzo Maresca, del Manchester City, tendrán que utilizar a toda su plantilla para sortear estos obstáculos, con las rotaciones convertidas en una necesidad más que en un lujo.
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