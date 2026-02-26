Getty Images Sport
La MLS abre la temporada 2026 con una audiencia récord de 9,7 millones de espectadores en directo
Momento récord para comenzar la temporada
Las cifras de audiencia incluyen la distribución de Apple TV, los socios de radiodifusión de Estados Unidos y Canadá, y otros medios internacionales, lo que indica una fuerte demanda de contenidos de la liga en esta primera parte de la temporada.
La participación digital siguió una tendencia al alza similar. Los canales de redes sociales combinados de la MLS y los clubes registraron un aumento interanual del 22 %, mientras que el programa previo al partido de la liga en TikTok Live generó 113 000 visitas, lo que refleja la creciente interacción de los aficionados en todas las plataformas.
La mayor asistencia registrada en un fin de semana de estreno.
En los estadios, la jornada inaugural atrajo a 387 271 aficionados, lo que supuso varios récords. Fue la mayor asistencia registrada en una jornada inaugural y el mayor total de una sola jornada en la historia de la liga. El partido estrella entre el Inter Miami CF y el LAFC en el Los Angeles Memorial Coliseum atrajo a 75 673 espectadores, lo que supone la segunda mayor asistencia registrada por la MLS.
Todo listo para la semana 2
El impulso continúa en la segunda semana, que cuenta con un calendario completo de partidos. Entre los más destacados, el Real Salt Lake recibe al Seattle Sounders FC en el Walmart Saturday Showdown, seguido de la visita del Inter Miami CF al Orlando City SC en el Sunday Night Soccer presentado por Continental Tire. Ambos partidos se retransmitirán en Apple TV.
Resultados y asistencia de la semana 1
St. Louis CITY SC 1-1 Charlotte FC Energizer Park — 22 423
FC Cincinnati 2-0 Atlanta United FCTQL Stadium — 25 513
D.C. United 1-0 Philadelphia Union Audi Field — 18 003
Orlando City SC 1-2 New York Red BullsInter&Co Stadium — 24 453
Vancouver Whitecaps FC 1-0 Real Salt Lake BC Place — 23 546
Austin FC 2-2 Minnesota United FCQ2 Stadium — 20 738
FC Dallas 3-2 Toronto FC Estadio Toyota — 11 004
Houston Dynamo FC 2-1 Chicago Fire FCShell Energy Stadium — 20 254
Nashville SC 4-1 New England RevolutionGEODIS Park — 25 044
Los Angeles FC 3-0 Inter Miami CFLos Angeles Memorial Coliseum — 75 673
Portland Timbers 3-2 Columbus Crew Providence Park — 22 210
San Diego FC 5-0 CF Montréal Snapdragon Stadium — 25 412
San Jose Earthquakes 3-0 Sporting Kansas CityPayPal Park — 16 367
LA Galaxy 1-1 New York City FCDignity Health Sports Park — 25 025
Seattle Sounders FC 2-0 Colorado Rapids Lumen Field — 31 606
