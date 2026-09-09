Por tercer año consecutivo, los clubes de la MLS alcanzaron nuevas cotas en el mercado de fichajes. Después de que el año pasado los clubes gastaran 336 millones de dólares, esta temporada fue aún más cara, con un total de 370 millones de dólares. Algo menos del 60 por ciento de los fichajes correspondieron a jugadores de 25 años o menos.

A diferencia de la temporada pasada, en la que unos pocos clubes asumieron la mayor parte del gasto, esta fue una campaña muy activa en toda la liga. Trece clubes completaron un fichaje récord o una venta récord para la entidad. Toronto FC registró la cifra más alta, al pagar inicialmente 22 millones de dólares por el delantero del USMNT Josh Sargent. Esa operación podría alcanzar los 27 millones de dólares si se cumplen ciertas bonificaciones. Sporting KC fue un segundo muy cercano, al desembolsar 18 millones de dólares por el extremo brasileño y firmarlo con un contrato de cinco años.