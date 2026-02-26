Las cifras de audiencia incluyen la distribución de Apple TV, los socios de radiodifusión de Estados Unidos y Canadá, y otros medios internacionales, lo que indica una fuerte demanda de contenidos de la liga en esta primera parte de la temporada.

La participación digital siguió una tendencia al alza similar. Los canales de redes sociales combinados de la MLS y los clubes registraron un aumento interanual del 22 %, mientras que el programa previo al partido de la liga en TikTok Live generó 113 000 visitas, lo que refleja la creciente interacción de los aficionados en todas las plataformas.