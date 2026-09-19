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La miseria del Tottenham continúa mientras el Aston Villa logra su primera victoria dramática de la temporada en un thriller de cinco goles
El Tottenham, sorprendido en el norte de Londres
El Tottenham fue humillado ante su propia afición tras una derrota por 3-2 ante el Aston Villa en la Premier League. El equipo de De Zerbi sigue sin lograr una victoria liguera después de que sus fragilidades defensivas le pasaran una factura muy cara en el norte de Londres.
Los visitantes abrieron el marcador al filo del descanso, cuando Johan Manzambi aprovechó un pase de Boubacar Kamara dentro del área. Nicolas Jackson y Emiliano Buendia ampliaron después la ventaja tras el descanso.
El Spurs protagonizó una reacción tardía, ya que el suplente Conor Gallagher y Jan Paul van Hecke vieron puerta en los últimos minutos. Sin embargo, el conjunto local se quedó sin tiempo para culminar la remontada y evitar otra derrota frustrante.
Manzambi escribe su nombre en la historia
Manzambi fue la estrella indiscutible del partido para el equipo de Unai Emery. Tras abrir el marcador, dio la asistencia a Jackson, que remató de volea con potencia al fondo de la red, superando a un impotente Antonin Kinsky en el minuto 67.
Esa aportación inscribió el nombre de Manzambi en los libros de récords del club. Se convirtió en apenas el segundo jugador en marcar y asistir en su primera titularidad en la Premier League con el Aston Villa, siguiendo los pasos de Kevin Phillips contra el Bolton Wanderers en agosto de 2005.
Una crisis cada vez mayor para De Zerbi
El pitido final confirmó un sombrío hito para los anfitriones en el Tottenham Hotspur Stadium. El Tottenham ha perdido ya 50 de sus 141 partidos de la Premier League en el moderno recinto.
Para poner en perspectiva ese desolador registro en casa, su rival del norte de Londres, el Arsenal, ha sufrido exactamente el mismo número de derrotas en 382 partidos de la máxima categoría en el Emirates Stadium.
La situación es igual de sombría en la actual clasificación liguera para De Zerbi. Su equipo es 18º con solo dos puntos en sus primeros cinco partidos y solo marcó sus dos primeros goles de la temporada durante esta ajustada derrota por 3-2.
- AFP
Emery por fin se estrena
Mientras el Tottenham se hunde aún más en una crisis de principios de temporada, el Villa respirará con enorme alivio. La victoria supone su primer triunfo de la nueva campaña tras un inicio lento. Después de haber sumado previamente un empate y tres derrotas, el equipo de Emery ascendió al 15.º puesto de la clasificación de la Premier League con cuatro puntos.
De Zerbi debe abordar ahora con urgencia las vulnerabilidades defensivas de su equipo y su falta de pegada. Si no logra cambiar rápidamente la dinámica, la presión sobre el técnico del Tottenham podría aumentar aún más.
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