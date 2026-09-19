El Tottenham fue humillado ante su propia afición tras una derrota por 3-2 ante el Aston Villa en la Premier League. El equipo de De Zerbi sigue sin lograr una victoria liguera después de que sus fragilidades defensivas le pasaran una factura muy cara en el norte de Londres.

Los visitantes abrieron el marcador al filo del descanso, cuando Johan Manzambi aprovechó un pase de Boubacar Kamara dentro del área. Nicolas Jackson y Emiliano Buendia ampliaron después la ventaja tras el descanso.

El Spurs protagonizó una reacción tardía, ya que el suplente Conor Gallagher y Jan Paul van Hecke vieron puerta en los últimos minutos. Sin embargo, el conjunto local se quedó sin tiempo para culminar la remontada y evitar otra derrota frustrante.