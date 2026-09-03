AFP
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«¡La mina de oro de 210 millones de euros!»: cómo La Fábrica pagó por sí sola el gasto estival del Real Madrid
La Fábrica genera un beneficio económico sin precedentes
La famosa cantera del Real Madrid, La Fábrica, ha cerrado un mercado de fichajes de verano de récord al generar la asombrosa cifra de 210 millones de euros en ventas totales. Los movimientos del último día de mercado de Manuel Angel al Fulham por 4 millones de euros y de Chema Andres al Brighton, que reportó al Madrid 11,5 millones de euros, pusieron el broche a un extraordinario periodo de monetización.
Los ingresos de la academia financiaron prácticamente la remodelación veraniega de 240 millones de euros del club, respaldando grandes llegadas como las de Diomande, Cucurella, Espi y Dumfries.
Desde las actuales promesas de Valdebebas como Palacios y Jacobo Ortega hasta los derechos de reventa retenidos de antiguos canteranos como Nico Paz y Mario Martin, la cantera impulsó toda la ventana financiera del club.
- PsnewZ
Un modelo autosuficiente frente a sus rivales respaldados por el Estado
Según Marca, el poder económico mostrado por La Fábrica valida la visión a largo plazo iniciada por Florentino Pérez en 2020. Ante la competencia de clubes respaldados por estados como el Manchester City y el Paris Saint-Germain, el Real Madrid priorizó convertir Valdebebas en una cantera de talento de élite diseñada para maximizar el rendimiento financiero y deportivo.
Pérez reestructuró el sistema de cantera bajo el director de fútbol Manu Fernandez para modernizar la captación, la metodología y la administración en todas las categorías de edad.
"Manuel Fernandez asumirá las responsabilidades de gestión de la cantera", declaró el club en junio de 2020, sentando las bases para que La Fábrica se convirtiera en una potencia autosuficiente en traspasos.
El dominio sobre el terreno de juego impulsa el valor de mercado
Las elevadas valoraciones económicas de los productos de La Fábrica derivan directamente de años de actuaciones dominantes en competiciones juveniles. El Real Madrid conquistó su primer título de la UEFA Youth League en 2020-21, seguido de un triplete de ligas nacionales en tres categorías juveniles y de una participación del Castilla en el playoff de ascenso.
Este éxito sostenido convirtió a Valdebebas en el principal destino para los ojeadores europeos que buscaban talento joven de primer nivel.
Al combinar trofeos competitivos con el desarrollo de jugadores de alto nivel, la academia se labró una reputación de mercado que permitió exigir primas de traspaso en todo el continente.
- Getty Images Sport
La imparable máquina de Valdebebas
La sinergia estructural entre la dirección de la cantera y el técnico del Castilla, Alvaro Arbeloa, ha garantizado que la cadena de producción no muestre signos de desaceleración. Grandes talentos como Fortea, Joan Martinez y Gonzalo Garcia han seguido progresando a gran velocidad hasta entrar en la consideración de la élite del fútbol sénior.
Mientras tanto, una política de captación agresiva sigue renovando la cantera, con la llegada de Alexis Ciria como gran ejemplo, ya que pasó rápidamente del Juvenil A a convertirse en una figura clave para el Castilla.
Tras demostrar su capacidad para generar 210 millones de euros en un solo mercado, La Fabrica se ha consolidado firmemente como la academia de fútbol más lucrativa del mundo.
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