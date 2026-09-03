La famosa cantera del Real Madrid, La Fábrica, ha cerrado un mercado de fichajes de verano de récord al generar la asombrosa cifra de 210 millones de euros en ventas totales. Los movimientos del último día de mercado de Manuel Angel al Fulham por 4 millones de euros y de Chema Andres al Brighton, que reportó al Madrid 11,5 millones de euros, pusieron el broche a un extraordinario periodo de monetización.

Los ingresos de la academia financiaron prácticamente la remodelación veraniega de 240 millones de euros del club, respaldando grandes llegadas como las de Diomande, Cucurella, Espi y Dumfries.

Desde las actuales promesas de Valdebebas como Palacios y Jacobo Ortega hasta los derechos de reventa retenidos de antiguos canteranos como Nico Paz y Mario Martin, la cantera impulsó toda la ventana financiera del club.