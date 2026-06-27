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Messi Latuaro Alvarez Argentina GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

La «Messi-dependencia» de Argentina: los campeones no pueden depender solo de Leo, pese al gran inicio en el Mundial 2026

Opinion
Argentina
L. Messi
World Cup
FEATURES
Jordania vs Argentina
Jordania
Julián Álvarez
Lautaro Martínez
L. Scaloni

Lionel Messi ya lleva cinco goles en el Mundial 2026, lo cual es fantástico para Argentina. Pero preocupa que ninguno de sus compañeros haya marcado aún. Depender de Messi siempre fue el plan. Como dijo el legendario delantero Zlatan Ibrahimovic en Fox Sports: «Messi no es solo el mejor jugador de Argentina. Es el sistema de Argentina».

Lionel Scaloni ha construido su equipo en torno a una superestrella al final de su carrera, y los resultados son evidentes: la Albiceleste ha ganado dos Copas América seguidas y ahora busca su segundo Mundial consecutivo. En Argentina nadie discute si seguir contando con este delantero en el ocaso de su carrera.

Messi no es Cristiano Ronaldo; tampoco es “un jugador más” en la plantilla de Scaloni. Tras años de dudas sobre su liderazgo, el pequeño 10 ha consolidado su prestigio en los últimos cinco años. Hoy es el líder indiscutible: ya no solo aporta goles y asistencias, sino que inspira a todo el equipo. «Es la razón por la que cada compañero sale al campo pensando que lo imposible es posible», dijo Ibrahimovic.

«La grandeza no es cuando todo depende de ti», añadió el sueco. «Es cuando todos mejoran porque tú estás ahí». Pero, ¿qué pasa cuando no está? Esa es la gran pregunta que se cierne sobre esta selección argentina a medida que se acercan las eliminatorias, aunque el partido del sábado contra Jordania podría darnos una respuesta.

  • Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    No es un partido sin importancia para Scaloni

    El partido de Arlington es intrascendente: Argentina ya lidera el Grupo J tras los goles de Messi a Argelia y Austria, así que el resultado no afectará su rival en dieciseisavos.

    Sin embargo, para Scaloni este «partido sin importancia» sí la tiene. El viaje a Texas puede ser muy positivo —o negativo— para algunos delanteros de Messi, de cara al siguiente encuentro en Miami contra el segundo del Grupo H, hoy por hoy Uruguay.



    • Anuncios
  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Descansará Messi?

    Aunque Messi lidera la carrera por la Bota de Oro del Mundial, un título que aún no tiene, se espera que el capitán descanse en Texas.

    Es fácil olvidarlo por sus brillantes actuaciones, pero llegó con dudas sobre su capacidad para aguantar ocho partidos en cinco semanas, tras revelar el Inter de Miami el 25 de mayo que sufría fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.

    Por eso sería un error alinearlo de titular por tercera vez en 11 días, sobre todo con Nico Paz a la espera.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Oportunidad para que Paz demuestre su valía

    Paz, jugador del Real Madrid, ya mostró su gran talento en Como la temporada pasada. Ahora, tras una pequeña lesión, necesita minutos de juego para recuperar ritmo.

    El duelo ante Jordania le brinda la oportunidad de ganar confianza y mostrar su creatividad, aspectos clave para las próximas rondas.

    Para Scaloni, el objetivo en Arlington es marcar goles sin Messi, tarea que recaerá en Lautaro Martínez o Julián Álvarez.


  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    El remordimiento de Lautaro por el Mundial

    Lautaro marcó el penalti decisivo ante Holanda en «La batalla de Lusail», pero no anotó más goles en Catar. Scaloni lo reemplazó por Álvarez, quizá el cambio más relevante del torneo.

    Lautaro admite que, pese a la gloria colectiva, se fue con un sabor amargo: «No terminé el Mundial como quería, porque no llegué en la forma que soñaba».

    «No me fui de Catar como quería porque no llegué al Mundial como quería», declaró el capitán del Inter a TyC Sports a principios de este mes, «pero hoy sí lo he hecho».

    Titular ante Argelia y Austria —y forzando un penalti contra estos últimos—, aún no ha marcado en sus ocho partidos mundialistas. Contra Jordania podría tener una nueva oportunidad para romper su sequía.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Es el momento de que Álvarez brille?

    Según las informaciones, Álvarez es el favorito para liderar la delantera a pesar de las dudas sobre su estado físico y su concentración, ya que busca alejarse del Atlético de Madrid.

    El delantero aún se recupera de una lesión de tobillo que terminó su temporada con el club y no mostró su habitual puntería, desperdiciando un pase profundo de Messi al final del triunfo ante Austria.

    Por fortuna, Messi apareció para sentenciar con su segundo gol, pero los campeones no pueden depender siempre de su talismán para marcar.


  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi necesita un poco de ayuda

    La «Messi-dependencia», como se la conocía en su etapa en el Barcelona, muestra la brillantez individual del mejor de todos los tiempos, pero también evidencia una falta de apoyo adecuado.

    Ojalá Lautaro supere su bloqueo mental en el Mundial y Álvarez se centre solo en marcar para Argentina, no en negociar su salida del Atlético.

    Messi sigue siendo un fenómeno, un pequeño dictador del juego que carga con la amenaza ofensiva de Argentina. Pero su tarea sería mucho más fácil si Lautaro o Álvarez le aliviaran la carga.



World Cup
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