La mentira del fútbol bonito y el enigma que asesinó el sueño árabe... 10 lecciones aprendidas del Mundial 2026

El fútbol árabe llegó al Mundial 2026 con sueños sin precedentes, tras haber marcado una cifra histórica con la participación de 8 selecciones por primera vez, es decir, el doble del récord anterior logrado en las ediciones de 2018 y 2022, con solo 4 selecciones.

Sin embargo, lo que parecía el comienzo de una nueva era árabe terminó con un balance muy inferior al techo de las expectativas.

Es cierto que 3 selecciones alcanzaron las rondas eliminatorias, pero Argelia se despidió en los dieciseisavos de final, y Egipto quedó eliminado en los octavos de final, mientras que el recorrido de Marruecos se detuvo en los cuartos de final, a pesar de que muchos lo señalaban como candidato a repetir el logro de la edición de Catar o incluso superarlo.

En cuanto a Túnez, Catar, Arabia Saudí, Jordania e Irak, se conformaron con la eliminación en la fase de grupos tras unas actuaciones que no estuvieron a la altura de las ambiciones.

Pero los resultados por sí solos no cuentan toda la historia.

El denominador común entre la mayoría de las selecciones árabes no fue únicamente la diferencia técnica, sino que pareció más bien una barrera mental que se repetía cada vez que se enfrentaban a una gran selección. En los momentos que exigían audacia y fe en la posibilidad de dar la sorpresa, apareció la indecisión, y los partidos se transformaron gradualmente en guiones conocidos que terminaban con la victoria de las grandes selecciones.

El enfrentamiento entre Egipto y Argentina destaca como el ejemplo más claro. La selección egipcia impuso su personalidad en el partido durante 79 minutos, y fue la parte superior en la mayoría de sus fases, antes de perder la concentración en los minutos finales, convirtiendo el sueño de una clasificación histórica en una dolorosa eliminación, al margen de la polémica arbitral que acompañó al encuentro.

La misma escena se repitió en distintos grados con el resto de las selecciones árabes. Argelia y Jordania chocaron con Argentina, Irak no resistió ante Francia, Arabia Saudí cayó ante España, mientras que Túnez se topó con la potencia de Suecia y los Países Bajos.

Incluso Marruecos, que realizó un gran torneo y se plantó de tú a tú ante Brasil y los Países Bajos, se mostró completamente distinto ante Francia en los cuartos de final, ya que su amenaza ofensiva desapareció durante todo el partido, como si hubiera perdido la personalidad que lo había distinguido en las rondas anteriores.

A pesar de esta imagen, no se pueden ignorar las señales positivas que dejó el torneo, y en primer lugar la actuación egipcia ante Bélgica y las exhibiciones marroquíes ante las grandes selecciones, indicios que confirman que la brecha técnica ya no es tan grande como lo era, y que el verdadero obstáculo podría ser más mental que futbolístico.