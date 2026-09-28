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¡La memoria de patada de Zizou! Zidane se toma con humor los moretones del Clásico provocados por Van Bommel antes del duelo en la banda
Zidane se prepara para el duelo en la banda contra Van Bommel
El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, centró su atención en el duelo de altos vuelos de la UEFA Nations League del lunes por la noche contra Bélgica en el estadio Rey Balduino. El partido reúne a dos centrocampistas legendarios en los banquillos, ya que Zidane se enfrenta al recién nombrado seleccionador belga Mark van Bommel.
Los dos técnicos se enfrentaron sobre el césped durante sus carreras como jugadores, y se midieron de forma destacada en un empate 1-1 en El Clásico entre Barcelona y Real Madrid en 2006.
Zidane espera una batalla exigente en lo físico y en lo táctico en Bruselas.
- Getty Images Sport
El entrenador se toma con humor los duros enfrentamientos en el Clásico
En su rueda de prensa previa al partido, Zidane bromeó sobre el combativo estilo de juego de Van Bommel al recordar sus batallas en el centro del campo en España. Sin embargo, el francés expresó su admiración por el liderazgo de su homólogo y por su influencia táctica.
Zidane señaló que la transición de Van Bommel a los banquillos refleja su profundo entendimiento de la dinámica de equipo.
«No tenía exactamente el mismo estilo de juego que yo», se rió Zidane. «Me dio unas cuantas patadas cuando nos enfrentamos. Pero era el tipo de jugador que era importante para un equipo. Como entrenador, intenta dejar su sello en las cosas».
El seleccionador francés elogia la calidad belga y el legado de Scifo
Según VTM NEWS, Zidane dedicó grandes elogios a la selección belga, destacando su capacidad técnica y su cohesión colectiva tras una sólida campaña en el Mundial. Cuando le preguntaron qué jugador belga reflejaba más su propio estilo de juego, Zidane descartó las comparaciones individuales y señaló que el centrocampista estrella Kevin De Bruyne posee cualidades únicas.
El seleccionador también hizo referencia a históricos creadores de juego como Enzo Scifo al valorar la tradición futbolística de Bélgica.
«Bélgica hizo un muy buen Mundial», afirmó Zidane. «Hay una enorme cantidad de calidad individual en la plantilla. De Bruyne es De Bruyne. Bélgica siempre ha tenido buenos jugadores con el balón. Como deportista de élite, te encanta jugar este tipo de grandes partidos».
- Marca
Francia busca una crucial victoria a domicilio en Bruselas
Francia completa su preparación para el partido mientras busca asegurar los tres puntos en el Grupo A antes de regresar a casa para enfrentarse a Italia en el Stade de France. Zidane exige máxima concentración a su plantilla para superar a un conjunto local muy motivado.
Bélgica busca una victoria de peso con Van Bommel tras su reciente triunfo sobre Italia.
Francia aspira a mantener su impulso en Bruselas.
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