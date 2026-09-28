El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, centró su atención en el duelo de altos vuelos de la UEFA Nations League del lunes por la noche contra Bélgica en el estadio Rey Balduino. El partido reúne a dos centrocampistas legendarios en los banquillos, ya que Zidane se enfrenta al recién nombrado seleccionador belga Mark van Bommel.

Los dos técnicos se enfrentaron sobre el césped durante sus carreras como jugadores, y se midieron de forma destacada en un empate 1-1 en El Clásico entre Barcelona y Real Madrid en 2006.

Zidane espera una batalla exigente en lo físico y en lo táctico en Bruselas.