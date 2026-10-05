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¿La mejor versión de Cristiano Ronaldo? Cuando CR7 «mataba» a los equipos: su excompañero del Manchester United Anderson explica qué hacía «diferente» al GOAT portugués
Cómo se moldeó a Ronaldo hasta convertirlo en una superestrella
Ronaldo llegó por primera vez a Inglaterra en 2003, siendo un adolescente con un talento precoz, después de que Sir Alex Ferguson arrebatara a Sporting su evidente potencial. En aquella etapa era un extremo veloz, con un juego basado en filigranas y bicicletas desconcertantes.
El Manchester United pulió un diamante en bruto hasta convertirlo en el delantero más temible que ha visto jamás el fútbol mundial, con el incombustible atacante cada vez más cerca de los 1.000 goles oficiales a lo largo de una carrera sencillamente impresionante.
Fue entre 2006 y 2009 cuando realmente explotó, superando por primera vez la barrera de los 20 goles. Ronaldo no ha bajado de esa cifra en dos décadas siempre que ha completado una temporada entera en cualquier club, desde Mánchester hasta Riad pasando por Madrid y Turín.
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Los libros de historia se han reescrito en la batalla de Messi
Se han batido récords con regularidad, con el club y con la selección, ya que ha saboreado triunfos por el título en la Premier League, La Liga, la Serie A y la Saudi Pro League, además de conquistar cinco Champions League, un puñado de Balones de Oro, un par de Nations League y la Eurocopa. Ha alcanzado las 234 internacionalidades y los 146 goles con Portugal, al tiempo que ha estado siempre inmerso en una batalla por la supremacía individual con su eterno rival, Lionel Messi.
Ronaldo no está preparado para hacerse a un lado todavía, antes de cumplir 42 años en febrero de 2027, y cree que aún tiene mucho que ofrecer al más alto nivel. Esa ha sido siempre su mentalidad, con una fe inquebrantable en sí mismo que le ha llevado a la cima del fútbol mundial.
¿Cuándo estuvo Ronaldo en el mejor momento de su carrera?
Preguntado por qué hace a CR7 «diferente» y cuándo detectó por primera vez esas cualidades, el excentrocampista del United Anderson, que hablaba en asociación con Swiper Casino Canada, contó a GOAL: «Si coges al Cristiano Ronaldo de 2008 a 2009, cuando ganó el premio al mejor jugador con el Manchester United. Coges a Cristiano Ronaldo, y no son solo los partidos, también se trata de los entrenamientos, de empezar todo el proceso antes del partido. Porque cuando terminas de entrenar, ves a Cristiano Ronaldo solo en el edificio, intentando perfeccionar sus recursos, intentando hacer esto y aquello.
«Porque en aquella época, Cristiano Ronaldo era diferente al Cristiano Ronaldo de ahora. Era completamente diferente. Porque el Cristiano Ronaldo de entonces mataba a los jugadores. En el uno contra uno, mataba a los jugadores.
«Yo sé que, cuando juego por dentro, Cristiano Ronaldo abierto va a estar en un uno contra uno. No necesito ni mirar. Yo simplemente le pongo el balón directamente al pie y él se va a ir del jugador. En ese ataque del Manchester United, sabías que ibas a marcar.
«En algunos partidos era así: empiezas perdiendo 1-0, 2-0. No te preocupes, Cristiano Ronaldo aparecerá. Porque sabes lo que pueden hacer los mejores jugadores. Yo sé que Cristiano Ronaldo es el mejor en el uno contra uno. Sé que Nani es el mejor en el uno contra uno.
«Creo que aquel año, creo que Cristiano Ronaldo ganó más, fueron los mejores años de su carrera. Lo hizo increíble en el Real Madrid. Pero en aquel momento, creo que era un jugador increíble. Disfrutaba viéndole en el uno contra uno, lanzando faltas desde cualquier sitio. Contra el Arsenal, en la semifinal contra el Arsenal, Cristiano Ronaldo jugó ridículamente bien. Estuvo increíblemente bien en aquel partido. Antes del encuentro decía: “Vale, no os preocupéis, vamos a ganar el partido”.
«Esa era la mentalidad de aquel equipo en ese momento, 2008-2013-14. La mentalidad era matar, matar al equipo. Daba mucho miedo jugar contra nosotros. En aquella época, salía a matar a los otros equipos”».
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El GOAT portugués sigue en plena forma a los 41 años
Ronaldo marcó 42 goles en la campaña 2007-08 y 26 en la temporada siguiente, lo que le valió su primer Balón de Oro y un traspaso millonario al Real Madrid. Desde entonces, casi nada ha podido frenarle, encadenando de forma habitual actuaciones brillantes y extraordinarias.
Ahora se considera que sus facultades están en declive, después de empezar en el banquillo antes de abandonar la última concentración de Portugal, pero ha hecho carrera acallando a los críticos y convirtiendo a los escépticos en creyentes, un proceso que comenzó por primera vez en el llamado ‘Teatro de los Sueños’.
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