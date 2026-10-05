Preguntado por qué hace a CR7 «diferente» y cuándo detectó por primera vez esas cualidades, el excentrocampista del United Anderson, que hablaba en asociación con Swiper Casino Canada, contó a GOAL: «Si coges al Cristiano Ronaldo de 2008 a 2009, cuando ganó el premio al mejor jugador con el Manchester United. Coges a Cristiano Ronaldo, y no son solo los partidos, también se trata de los entrenamientos, de empezar todo el proceso antes del partido. Porque cuando terminas de entrenar, ves a Cristiano Ronaldo solo en el edificio, intentando perfeccionar sus recursos, intentando hacer esto y aquello.

«Porque en aquella época, Cristiano Ronaldo era diferente al Cristiano Ronaldo de ahora. Era completamente diferente. Porque el Cristiano Ronaldo de entonces mataba a los jugadores. En el uno contra uno, mataba a los jugadores.

«Yo sé que, cuando juego por dentro, Cristiano Ronaldo abierto va a estar en un uno contra uno. No necesito ni mirar. Yo simplemente le pongo el balón directamente al pie y él se va a ir del jugador. En ese ataque del Manchester United, sabías que ibas a marcar.

«En algunos partidos era así: empiezas perdiendo 1-0, 2-0. No te preocupes, Cristiano Ronaldo aparecerá. Porque sabes lo que pueden hacer los mejores jugadores. Yo sé que Cristiano Ronaldo es el mejor en el uno contra uno. Sé que Nani es el mejor en el uno contra uno.

«Creo que aquel año, creo que Cristiano Ronaldo ganó más, fueron los mejores años de su carrera. Lo hizo increíble en el Real Madrid. Pero en aquel momento, creo que era un jugador increíble. Disfrutaba viéndole en el uno contra uno, lanzando faltas desde cualquier sitio. Contra el Arsenal, en la semifinal contra el Arsenal, Cristiano Ronaldo jugó ridículamente bien. Estuvo increíblemente bien en aquel partido. Antes del encuentro decía: “Vale, no os preocupéis, vamos a ganar el partido”.

«Esa era la mentalidad de aquel equipo en ese momento, 2008-2013-14. La mentalidad era matar, matar al equipo. Daba mucho miedo jugar contra nosotros. En aquella época, salía a matar a los otros equipos”».