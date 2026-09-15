Pascu Mendez
Traducido por
«La mejor manera de defender es tener el balón»: Martin Anselmi expone el ambicioso plan del Elche para el choque contra el Real Madrid
El equipo anfitrión busca dar la sorpresa
El conjunto local afronta este partido después de empatar 1-1 a domicilio ante el Athletic Club el sábado, sumando así un punto más en su casillero de La Liga. Sin embargo, el equipo de Anselmi sigue sin ganar en ninguna competición esta temporada y encaja una media de 2,6 goles por partido. De cara al encuentro del martes, el Elche arrastra el peso de un pésimo historial ante el gigante de la capital, ya que no ha logrado ganar ninguno de sus últimos 16 enfrentamientos ligueros.
- NurPhoto
El entrenador exige una actitud sin miedo
Durante su rueda de prensa previa al partido, el técnico argentino insistió en mantener una identidad táctica valiente pese a medirse a un rival plagado de estrellas. Al explicar su plan de juego, Anselmi afirmó: "El hecho de que compitiéramos en San Mamés nos hace sentirnos unidos y demuestra que este es el camino a seguir. Para nosotros, la mejor manera de defender es tener el balón. Creo que debemos mantener la misma competitividad defensiva de San Mamés y defendernos con la posesión".
El estratega advierte contra las desconexiones
Anselmi es plenamente consciente de la calidad y la eficacia de los visitantes y subrayó la importancia vital de mantenerse concentrados durante los 90 minutos. Al advertir a su equipo de la amenaza que plantea el rival, añadió: "Hacen que las fases difíciles del juego parezcan fáciles y te llevan al límite; no podemos permitirnos regalar nada y debemos mantenernos concentrados durante todo el partido".
- ZUMA Press Wire
El exigente calendario pone a prueba a los visitantes
El Madrid podría rotar su plantilla después de una victoria por 4-1 sobre el Rayo Vallecano y de un exigente partido de Champions League contra el Inter. José Mourinho seguirá buscando el máximo de puntos para mantener la presión en lo más alto de la clasificación antes del crucial derbi de la capital de este fin de semana. Mientras tanto, el Elche, que sigue sin poder contar con el lesionado Yago Santiago, debe firmar una actuación impecable si quiere poner fin a una racha de tres derrotas seguidas en los partidos del martes en Primera División.
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