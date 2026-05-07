«La mejor decisión que he tomado nunca»: el presidente del PSG elogia a Luis Enrique como el mejor entrenador del mundo tras la clasificación del gigante francés para su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones

Esta racha ha reafirmado a Al-Khelaifi: Enrique es el líder ideal para el futuro del club. Desde su llegada al Parc des Princes en 2023, el exentrenador del Barcelona ha dado al equipo una identidad más clara. El PSG ya no es solo una suma de estrellas, sino una unidad capaz de competir siempre al máximo nivel. En declaraciones a CBS Sports Golazo, Al-Khelaifi lo definió como el mejor fichaje de su gestión.

«Luis Enrique es nuestro mejor activo; ficharlo fue mi mejor decisión», reconoció. «Llevo 15 años hablando con él. Es un entrenador fantástico, el mejor del mundo, y además una gran persona. Es increíble cómo gestiona el día a día, a los jugadores y a los medios, algo que en Francia no siempre es fácil.

«Es un honor tener a Luis Enrique en el club, junto con todos los que están haciendo historia. Tenemos el ADN y hoy lo hemos demostrado. No son solo futbolistas, son auténticos guerreros. Ha revolucionado el fútbol, no solo en el París Saint-Germain, sino en todo el mundo. Estoy muy orgulloso de él; es, sin duda, el mejor entrenador del mundo».