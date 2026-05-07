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«La mejor decisión que he tomado nunca»: el presidente del PSG elogia a Luis Enrique como el mejor entrenador del mundo tras la clasificación del gigante francés para su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones
El PSG se clasifica para otra final de la Liga de Campeones
El PSG avanzó a la final de la Liga de Campeones tras vencer al Bayern Múnich 6-5 en el global de semifinales, lo que le valió elogios del presidente Al-Khelaifi al entrenador Enrique. El equipo francés superó la fase eliminatoria y disputará su segunda final consecutiva en la máxima competición de clubes europeos. Tras ganar 5-4 en la ida en París, el miércoles empataron 1-1 en Baviera y sellaron su pase a la final contra el Arsenal, que se jugará en Budapest el 30 de mayo.
- AFP
El presidente del PSG elogia el liderazgo de Enrique
Esta racha ha reafirmado a Al-Khelaifi: Enrique es el líder ideal para el futuro del club. Desde su llegada al Parc des Princes en 2023, el exentrenador del Barcelona ha dado al equipo una identidad más clara. El PSG ya no es solo una suma de estrellas, sino una unidad capaz de competir siempre al máximo nivel. En declaraciones a CBS Sports Golazo, Al-Khelaifi lo definió como el mejor fichaje de su gestión.
«Luis Enrique es nuestro mejor activo; ficharlo fue mi mejor decisión», reconoció. «Llevo 15 años hablando con él. Es un entrenador fantástico, el mejor del mundo, y además una gran persona. Es increíble cómo gestiona el día a día, a los jugadores y a los medios, algo que en Francia no siempre es fácil.
«Es un honor tener a Luis Enrique en el club, junto con todos los que están haciendo historia. Tenemos el ADN y hoy lo hemos demostrado. No son solo futbolistas, son auténticos guerreros. Ha revolucionado el fútbol, no solo en el París Saint-Germain, sino en todo el mundo. Estoy muy orgulloso de él; es, sin duda, el mejor entrenador del mundo».
Una plantilla unida bajo la dirección de Enrique
La directiva del PSG cree que lo mejor que ha traído Enrique es la nueva mentalidad del vestuario: más unión, más esfuerzo colectivo y más disciplina defensiva. Al-Khelaifi lo tiene claro: el espíritu del equipo es la clave de su éxito.
«Cómo trabajan juntos, cómo conviven y cómo defienden dentro y fuera del campo», añadió. «Los veo, convivo con ellos y eso es lo que me encanta: la lucha, la pasión y el disfrute que muestran en cada entrenamiento. A veces no es fácil, pero todos se apoyan. Somos una familia, la familia del PSG».
- AFP
El PSG aspira a la gloria europea
El PSG se prepara para la final de la Liga de Campeones en Budapest, donde enfrentará al Arsenal, que venció al Atlético en la otra semifinal. Antes, disputará sus tres últimos partidos de la Ligue 1 para asegurar el título; el primero será contra el Brest.