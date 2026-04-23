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Georgia Stanway Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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«La mejor decisión de mi vida»: cómo Georgia Stanway, estrella de las Lionesses, relanzó su carrera en el Bayern de Múnich y se convirtió en una de las mejores centrocampistas del mundo

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Casi todo futbolista vive un momento decisivo. Para Georgia Stanway llegó en verano de 2022. Sorprende recordarlo ahora, con su peso en la selección inglesa y su fama de gran centrocampista, pero, mientras se acercaba la Eurocopa, no estaba en el once inicial de Sarina Wiegman.

Las cosas no salían como la «Leona» deseaba, ni en la selección ni en el Manchester City. Allí, Stanway apenas jugaba en su demarcación favorita, el centro del campo, y el técnico Gareth Taylor la colocaba de lateral derecho o izquierdo por su fiabilidad y versatilidad.

«Estaba estancada», declaró a Sky Sports. «No era tan feliz como sabía que podía serlo».

Cuatro años después, la situación es muy distinta: Stanway es titular indiscutible con Inglaterra y la única jugadora que ha empezado todos los partidos de los grandes torneos con Wiegman, además de ser considerada una de las mejores centrocampistas del fútbol femenino.

Su fichaje por el Bayern de Múnich en 2022 fue clave. Ahora, con su etapa en Alemania a punto de terminar y un pase al Arsenal cada vez más cercano, Stanway lo confirma: «Fue la mejor decisión de mi vida y de mi carrera».

  • Georgia Stanway Man City Women 2021-22Getty Images

    Obstáculos

    El arranque profesional de Stanway fue inmejorable. Tras formarse en las categorías inferiores del Blackburn Rovers, fichó por el Manchester City a los 16 años y se convirtió en pieza clave del equipo en la Superliga Femenina. En la 2017-18, con solo 18 años, ayudó al City a llegar a las semifinales de la Liga de Campeones —donde el Lyon ganó 1-0 en el global— y fue incluida en el «Equipo de la Temporada».

    Sin embargo, en la temporada 2021-22, con su contrato en el City cerca de expirar, la internacional inglesa mostró frustración. No jugaba con regularidad en el centro del campo y, aunque aceptaba su papel por las lesiones del equipo, declaró a Sky Sports: «Seré sincera: en el futuro no quiero ser versátil».

    De cara a la Eurocopa en casa, eso tampoco le ayudaba a afianzarse en la selección de las Lionesses. En el penúltimo amistoso previo al torneo, Stanway se quedó en el banquillo y Wiegman le admitió antes del partido que no estaba segura de cómo encajaba en su once inicial.

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  • Georgia Stanway England Women's Euros celebrations 2022Getty Images

    Cambios importantes

    Afortunadamente para Stanway, sucedieron dos cosas. Wiegman reestructuró a las Lionesses y trasladó a Leah Williamson, habitual en el centro del campo, a la defensa, liberando un lugar para Stanway. Luego fue titular en los seis partidos de Inglaterra en la Eurocopa 2022 y, desde entonces, ha jugado 48 de los 59 encuentros disponibles de las Lionesses, incluidos todos los de los grandes torneos.

    El otro factor clave fue su salida del City para asumir un nuevo reto en el Bayern de Múnich. La operación se cerró antes de la Eurocopa, lo que, según la jugadora, le permitió centrarse y brillar en el torneo.

    «Creo que la razón por la que lo hice tan bien en la Eurocopa fue porque ya había fichado por el Bayern; simplemente me sentía libre», declaró a BBC Sport. Una decisión que también le ha reportado muchos beneficios a largo plazo.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2022-23Getty Images

    Empezar de nuevo

    Stanway reconoce con franqueza cómo se sentía entonces. «Estuve en el City siete, casi ocho años, desde los 16 hasta los 23», declaró a BBC Sport. «Jugué casi 200 partidos, gané siete trofeos y me fui como máxima goleadora de la historia del club. Pero sentía que, en los últimos 18 meses, me había estancado».

    Lo repitió en varias entrevistas: se sentía «en un punto muerto». Ante Sky Sports declaró a Miasanrot, el blog del Bayern de Múnich: «Fichar por el Bayern fue una oportunidad para empezar de cero; en Manchester ya no crecía». Necesitaba un cambio y el Bayern se lo ofrecía.

    «Quería salir de mi zona de confort y preguntarme: “¿Hasta dónde puedo llegar?”», dijo a Sky Sports. Bayern le ofreció el escenario ideal y las respuestas han sido contundentes.

  • Georgia Stanway Bayern 2025Getty Images

    Mejorando mucho... y más de lo esperado

    Su fichaje por el Bayern ha sido un punto de inflexión: le dio minutos de juego constantes en un equipo campeón que disputa la Liga de Campeones, y el cambio de estilo y entorno la ha hecho crecer.

    Su control de balón es ahora más fino, sus entradas más precisas y su disciplina, antes cuestionada por las tarjetas, ya no preocupa.

    «He progresado muchísimo en el Bayern», afirmó apenas un año después de su fichaje. «Creo que he mejorado mucho más rápido de lo que esperaba».

    Esta temporada actúa más atrás y en labores defensivas, pero se ha adaptado bien y sigue sumando asistencias y goles.

    Fuera del campo, ha madurado como persona y líder, tal como reconoció a FCBinside, y eso se nota cuando defiende a Inglaterra: siempre da un paso al frente y responde bajo presión.

  • Georgia Stanway Alphonso Davies Bayern Munich Bundesliga trophies 2023Getty Images

    Un éxito rotundo

    La etapa de Stanway en Múnich concluye con un éxito rotundo para todas las partes. Fue clave en la conquista de cuatro ligas consecutivas —la última el miércoles— y de otros tres títulos nacionales. Además, fue clave en el camino del Bayern hasta las semifinales de la Liga de Campeones este curso, su mejor resultado en cinco años.

    A nivel individual, logró su primera nominación al Balón de Oro 2023 y se consolidó como pieza clave de Inglaterra: es una de las delanteras favoritas de Wiegman y ya figura entre las diez máximas goleadoras de la historia de las Lionesses.

    No extraña que, al terminar su contrato con el Bayern este verano, sea una de las jugadoras libres más codiciadas; todo indica que fichará por el Arsenal.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Hay mucho en juego

    Sin embargo, la etapa de Stanway en el Bayern aún no ha terminado. Ya ganaron la Supercopa y aseguraron la Bundesliga, pero aún deben disputar la DFB-Pokal y pueden acabar la liga invictas. El Bayern solo ha cedido puntos una vez esta temporada, en un 0-0 contra el Jena en septiembre.

    Además, la Liga de Campeones aún está viva: el Bayern nunca ha alcanzado la final femenina, pero este fin de semana arranca las semifinales contra el Barcelona, tres veces campeón.

    No será fácil: el Barça goleó 7-1 al Bayern en octubre, muestra de su potencial. Sin embargo, la lateral azulgrana Esmee Brugts espera un duelo muy distinto, consciente de que las alemanas llevan 26 partidos sin perder —25 victorias— desde ese encuentro.

    «El Bayern es uno de los equipos más fuertes de Europa», afirmó Brugts. «Domina la liga alemana, que no es fácil, y desde nuestro último partido no ha perdido. Es impresionante. El primer encuentro fue hace tiempo y en otro contexto; nunca será igual. Así es el fútbol. Cada partido es diferente y debemos estar preparados».

    El Bayern conoce bien lo mucho que puede cambiar un partido: en la fase de grupos de 2022-23 perdió 3-0 en el Camp Nou y luego venció 3-1 en casa. Aunque las plantillas han evolucionado, aún quedan muchas jugadoras, entre ellas Stanway.

    En uno de sus primeros partidos de la Liga de Campeones con el Bayern, brilló ante las catalanas. Ahora, en uno de sus últimos encuentros con el club, buscará ayudar a su equipo a repetir la hazaña y cerrar con broche de oro lo que ha llamado «los mejores» cuatro años de su carrera.

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