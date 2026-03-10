Getty Images Sport
Traducido por
«La mayoría de los números 9 son más fuertes que él»: Leny Yoro se ve envuelto en «demasiadas peleas» y el defensa del Manchester United recibe consejos de Rio Ferdinand
Ferdinand identifica la lucha física de Yoro.
Yoro ha recuperado su puesto en el once inicial del United en las últimas semanas debido a la ausencia por lesión del defensa central Lisandro Martínez, tras haberse tenido que conformar anteriormente con breves apariciones como suplente o quedarse en el banquillo durante los 90 minutos. Dado que el francés aún se está adaptando a las exigencias de la máxima categoría inglesa y a la inestabilidad que ha afectado al Old Trafford en los últimos años, Ferdinand cree que debe tener cuidado al enfrentarse a sus rivales.
«Leny Yoro está intentando librar demasiadas batallas en cada partido, cuando físicamente no está al mismo nivel», explicó Ferdinand en su podcast Rio Ferdinand Presents. Al evaluar la diferencia entre el joven y los delanteros veteranos de la máxima categoría, el ex capitán de Inglaterra añadió: «Todos ellos están mucho más desarrollados físicamente. La mayoría de los jugadores contra los que juega, y especialmente los números 9, son más fuertes que él».
- Getty
Elegir los duelos adecuados
A pesar de que Yoro está en camino de superar las 32 apariciones que hizo la temporada pasada, Ferdinand insiste en que la supervivencia en la Premier League para un joven defensa requiere algo más que esfuerzo puro. Para evitar ser blanco de los jugadores más fuertes físicamente de la división, el legendario número 5 del United aconsejó a Yoro que fuera más selectivo a la hora de decidir cuándo entrar en confrontaciones físicas directas en el campo.
Ferdinand ofreció consejos tácticos específicos al joven, afirmando: «Así que tienes que elegir tus batallas. Elige tu duelo. ¿Cuál vas a elegir si tienes un 60-40 a tu favor? Entonces ve a por todas».
Martínez se sincera sobre sus pensamientos acerca de la jubilación.
Mientras Yoro se recupera, Martínez ha revelado el impacto psicológico que ha tenido su propia lesión, admitiendo que consideró retirarse durante los nueve agotadores meses de recuperación de una lesión en el ligamento cruzado anterior. El internacional argentino, que solo ha disputado 15 partidos esta temporada, ha agradecido a la estrecha relación que existe en su selección nacional el haberle ayudado a superar los momentos más difíciles de su proceso de rehabilitación antes de su reciente lesión en la pantorrilla.
«Fue una de las situaciones más difíciles. Necesitaba la ayuda de todos; sin ellos, no habría sido fácil», declaró Martínez a DSports. Destacó el vínculo que existe dentro de la selección albiceleste y afirmó: «Hay que empezar de cero otra vez. Dibu [Emiliano Martínez] y [Alexis] Mac Allister vinieron a mi casa para apoyarme. Eso demuestra cómo somos en la selección, cómo nos cuidamos unos a otros».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
El United buscará recuperarse y afianzar aún más su tercer puesto en la tabla de la Premier League, mientras la lucha por clasificarse para la Champions League sigue intensificándose. Los Red Devils se enfrentarán a un reto importante cuando reciban al Aston Villa en Old Trafford el 15 de marzo.
Se espera que este partido sea crucial, ya que el equipo de Unai Emery se encuentra solo un puesto por detrás del United en la clasificación y está ansioso por acortar distancias.
A medida que la temporada entra en su tramo decisivo, los hombres de Carrick son conscientes de la importancia de sumar los tres puntos. Una victoria no solo les ayudaría a mantener su ventaja en la lucha por terminar entre los cuatro primeros, sino que también reforzaría su posición en la cada vez más reñida batalla por una plaza en la Liga de Campeones de la próxima temporada.
Anuncios