AFP
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¡La máquina de hacer goles de Hansi Flick! El Barcelona pulveriza récords goleadores en una goleada por 7-2 mientras Raphinha iguala hitos de Lionel Messi en un histórico inicio de temporada
Un inicio histórico en Cataluña
Hansi Flick ha guiado al Barcelona hacia siete victorias consecutivas sin precedentes entre La Liga y la Liga de Campeones, estableciendo un nuevo listón para el gigante catalán. Antes de esta campaña, el conjunto azulgrana nunca había ganado sus primeros siete partidos oficiales, tras haberse quedado anteriormente en seis triunfos seguidos en las temporadas 1929-30, 1960-61 y 2018-19.
El campeón de La Liga está combinando la perfección en el ámbito doméstico con una pegada demoledora. Una goleada por 5-1 al Feyenoord y otra por 7-2 en casa ante el Racing Santander elevaron su cuenta a 33 goles. Según ESPN, esta es la primera vez en la ilustre historia del Barcelona que supera los 30 goles en sus primeros siete partidos de una campaña.
- ZUMA Press Wire
Alcanzando cifras de GOAT
Mientras la plantilla dejó que su fútbol hablase sobre el césped, las asombrosas estadísticas ponen de relieve un cambio táctico drástico. Raphinha ha sido el catalizador de esta explosión ofensiva, rindiendo a gran nivel en un nuevo papel como falso nueve a las órdenes de Flick. El brasileño firmó un hat-trick contra el Racing Santander, incluidos dos penaltis, para elevar su total a 11 goles en todas las competiciones.
Este estado de forma arrollador sitúa al jugador de 29 años junto a la realeza del club. Es el primer futbolista en registrar nueve goles en sus primeras seis apariciones en LaLiga desde que Messi lograra esa marca en la temporada 2017-18, según ESPN. Además, Raphinha aventaja ahora en dos goles al Kylian Mbappe del Real Madrid en la lucha inicial por el Trofeo Pichichi.
Si se echa la vista atrás a los últimos 60 años, solo Messi y Ronaldo Nazario han marcado al menos nueve goles en los primeros siete partidos del Barcelona. El extremo brasileño ha consolidado firmemente su condición de principal amenaza ofensiva en Cataluña, al marcar en seis de sus siete encuentros.
Asfixiando al rival
El plan táctico de Flick se basa en una presión temprana y asfixiante para dejar los partidos sentenciados antes de que los rivales puedan asentarse. El Barcelona ha golpeado primero en seis de sus siete encuentros, y solo el Rayo Vallecano logró perforar su defensa antes de que el Barça viera puerta.
Incluso cuando Raphinha no marca, como se vio en la victoria sobre el Levante, su influencia sigue siendo enorme, con dos asistencias cruciales. El esfuerzo defensivo colectivo también ha sido firme, con solo siete goles encajados mientras pasaba por encima de equipos como el Athletic Club, el Valencia y el Elche.
- Pressinphoto
Una prueba complicada en Sevilla
Con un hito histórico ya asegurado, el Barcelona debe volver a centrarse de inmediato en su exigente calendario nacional. El incesante calendario no le da al equipo de Flick tiempo para celebrar su arranque de récord.
El gigante catalán viaja el sábado a Andalucía para enfrentarse al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Para ampliar esta extraordinaria racha de victorias, el Barça tendrá que mantener su intensidad despiadada en uno de los escenarios más exigentes del fútbol español.
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