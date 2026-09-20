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La maldición del entrenador interino: ¿por qué se repite el extraño escenario en el Manchester United?

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Fulham vs Manchester United
Fulham
Manchester United
Premier League
M. Carrick
Inglaterra

La estabilidad no conoce el feudo del Manchester United

Hay algo extraño que se repite en el Manchester United durante los últimos años, como si el equipo tuviera una versión distinta de sí mismo cuando lo dirige un entrenador interino, antes de volver a sus viejas costumbres en cuanto se confirma al técnico y se le concede el proyecto completo.

La paradoja es que el entrenador interino suele llegar en circunstancias difíciles, en medio del caos, la presión de la afición y una caída en los resultados, pero logra en poco tiempo devolver la vitalidad a los jugadores y conseguir mejores resultados; luego llega el siguiente paso: confirmarlo de forma permanente, y aquí es donde todo empieza a derrumbarse gradualmente.

Este escenario se manifestó con claridad con Ole Gunnar Solskjaer, y ahora se repite con Michael Carrick, lo que abre una pregunta que va más allá de una simple casualidad: ¿el problema está en el entrenador cuando se convierte en permanente, o en la propia naturaleza del Manchester United?

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    Solskjaer: el comienzo que engañó a todos

    Cuando Solskjaer asumió el mando del Manchester United de forma interina en diciembre de 2018, el equipo atravesaba un periodo difícil bajo la dirección de José Mourinho. Pero el entrenador noruego le dio la vuelta al panorama con rapidez y encadenó una serie de resultados positivos que hicieron que el equipo pareciera haber recuperado su identidad.

    Los jugadores se mostraron con mayor libertad, el ataque se volvió más rápido y los resultados mejoraron de forma evidente, hasta el punto de que Solskjaer consiguió un contrato definitivo en marzo de 2019 tras una etapa interina enormemente exitosa.

    Pero después de su confirmación, la imagen cambió. El equipo dejó de lograr los mismos registros y los problemas comenzaron a aparecer de nuevo, tanto en el plano de los resultados como en el del rendimiento, antes de que la experiencia terminara con su destitución en noviembre de 2021.

    La paradoja es que la mejor versión de Solskjaer llegó cuando solo se le pedía salvar al equipo, y no construir un proyecto a largo plazo, algo que convierte su historia en uno de los ejemplos más destacados de este fenómeno.

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    Carrick: ¿se repetirá la historia?

    Ahora Michael Carrick aparece en escena, en unas circunstancias diferentes, pero con un comienzo que guarda muchas similitudes. El técnico inglés asumió el cargo en un periodo de transición, y lo que se le pide es gestionar un equipo que ha perdido mucha confianza y estabilidad.

    Sin embargo, en cuanto llegó, el equipo empezó a ofrecer mejores resultados, y los jugadores se mostraron más liberados, como si deshacerse de la presión ligada al proyecto a largo plazo les hubiera devuelto la capacidad de jugar de forma más sencilla.

    Y ahí radica la paradoja: el entrenador interino no carga con el peso de construir un equipo durante años, ni se mete en las batallas de fichajes o en imponer una filosofía completa al grupo. Su tarea es limitada: calmar la situación, recuperar la confianza y lograr resultados.

    Pero cuando ese mismo entrenador se convierte en el hombre permanente, la naturaleza de la tarea cambia por completo. Se le exige construir una identidad, elegir los fichajes, lidiar con las lesiones, gestionar el vestuario y soportar la presión de la afición y de la directiva, y aquí pueden aflorar puntos débiles que no eran evidentes durante el periodo interino.

  • El problema no está solo en el entrenador

    Quizá el error esté en considerar este fenómeno como una prueba de que el entrenador interino es mejor que el entrenador fijo, porque el asunto es más complejo que eso.

    El propio Manchester United vive desde hace años en un entorno de gran presión, con cambios frecuentes de entrenadores, directiva y jugadores, lo que hace que cualquier arranque fuerte parezca a veces más brillante de lo que las circunstancias reales permiten.

    Además, el entrenador interino obtiene una ventaja psicológica importante: los jugadores entran en la nueva etapa como si empezaran desde cero, mientras que el entrenador fijo comienza rápidamente a empujar al equipo hacia sus ideas y a cambiar los detalles, lo que puede provocar resistencia o un retroceso temporal en el rendimiento.

    Por ello, la historia no es simplemente que «el entrenador interino triunfa y el fijo fracasa», sino que el Manchester United ha demostrado más de una vez que puede responder rápidamente al cambio, pero encuentra mayor dificultad en convertir ese cambio en un proyecto estable y sostenible.

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    ¿Casualidad o una auténtica maldición?

    Lo que se repite en el Manchester United es que el nuevo entrenador a veces puede conseguir un impulso inmediato del grupo, mientras que la verdadera prueba llega cuando ese impulso desaparece y se le exige construir un equipo capaz de perdurar.

    Y esta es la pregunta que definirá la historia de Carrick: ¿es capaz de convertir el buen inicio en un sistema sostenible, o el United reproducirá el viejo guion, donde el entrenador interino parece haber encontrado la solución y luego todo empieza a caer en cuanto esa solución se hace oficial?

    Si vuelve a repetirse, el problema no será el resultado de un partido o de una serie de partidos, sino una pregunta mayor que atañe a todo el club: ¿por qué el Manchester United parece mejor cuando no tiene un proyecto a largo plazo?

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