La maldición del dinero: ¿se trasladará la tragedia de Mbappé y Vinicius del Real Madrid al Al Hilal?

El Al-Hilal saudí ya ha cerrado su primer fichaje extranjero en el mercado veraniego, con la incorporación del extremo neerlandés Crysencio Summerville procedente del West Ham United, por 80 millones de euros, según algunas informaciones periodísticas.

De acuerdo con esas informaciones, Summerville se ha convertido en el segundo fichaje más caro de la historia de la liga saudí, por detrás del brasileño Neymar da Silva, que se unió al Al-Hilal procedente del Paris Saint-Germain en el verano de 2023 por 90 millones de euros.

Nada más completarse el fichaje de Summerville, el nombre del Al-Hilal se ha vinculado con la contratación de otros jugadores en la línea ofensiva, y lo curioso es que algunos de ellos también juegan en la posición de extremo izquierdo, la misma en la que actúa el jugador neerlandés.

El nombre más destacado entre ellos fue el del colombiano Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich, así como el del inglés Jack Grealish, de regreso al Manchester City tras finalizar su cesión al Everton.

Las negociaciones con estos jugadores han suscitado numerosos interrogantes sobre la situación de Summerville, y sobre si el Al-Hilal lo ha incorporado por esa enorme suma para que sea el sustituto de otro jugador extranjero de mayor renombre que él, como Díaz o Grealish.