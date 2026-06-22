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¡La maldición de Harry Kane se ha disipado! El médium Uri Geller asegura que «buenas vibraciones» derrotarán al vudú del brujo ghanés
Un espiritista ghanés pone en el punto de mira a Kane
El esperado partido del Mundial entre Inglaterra y Ghana se ha visto ensombrecido por las afirmaciones del espiritista Nana Kwaku Bonsam. El brujo declaró que trabaja para frenar la racha goleadora de Kane en el encuentro que se disputará en Massachusetts.
«Estoy trabajando con Harry Kane», declaró Bonsam a los periodistas. «No le deseo ninguna lesión grave. Será lo justo para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que eso ayude a Ghana».
- AFP
Geller se compromete a contrarrestar el campo de energía negativa
El médium televisivo Uri Geller lanzó una contraofensiva inmediata para proteger al capitán de Inglaterra de cualquier perturbación espiritual. Geller expresó su plena confianza en su capacidad para resguardar a Kane, basándose en su experiencia previa con curanderos en Sudáfrica.
En declaraciones al Daily Star, Geller afirmó: «Lo anularé; puedo hacerlo». «Antes del partido enviaré vibraciones. Activaré todos mis poderes, energía y conocimientos para impedir que las vibraciones negativas afecten a Harry Kane».
Ecuaciones científicas para justificar la defensa psíquica
Geller citó la famosa fórmula de Einstein, E=mc², para justificar su ritual de defensa espiritual: imprimir fotos de Kane y del brujo, y dibujar una «X» sobre este último para anular su energía.
«Einstein demostró que todo es energía, y esa energía vibra», añadió Geller para respaldar sus métodos.
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Los Tres Leones buscan un lugar en la fase eliminatoria.
Inglaterra, que busca sellar su pase a dieciseisavos tras vencer a Croacia, afronta el duelo ante Ghana con Kane en racha. El delantero ya suma 10 goles en Copas del Mundo y puede superar el récord de Lineker.
Kane, con 10 goles en Mundiales tras su doblete inicial, iguala el récord de Gary Lineker y busca superarlo ante Ghana.