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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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¡La maldición de Harry Kane se ha disipado! El médium Uri Geller asegura que «buenas vibraciones» derrotarán al vudú del brujo ghanés

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Inglaterra vs Ghana

Harry Kane se enfrenta a un extraño pulso sobrenatural antes del crucial Inglaterra-Ghana en el Mundial. Tras las amenazas de un espiritista que prometió usar vudú contra el capitán, el famoso médium Uri Geller ofrece un escudo metafísico al jugador del Bayern.

  • Un espiritista ghanés pone en el punto de mira a Kane

    El esperado partido del Mundial entre Inglaterra y Ghana se ha visto ensombrecido por las afirmaciones del espiritista Nana Kwaku Bonsam. El brujo declaró que trabaja para frenar la racha goleadora de Kane en el encuentro que se disputará en Massachusetts.

    «Estoy trabajando con Harry Kane», declaró Bonsam a los periodistas. «No le deseo ninguna lesión grave. Será lo justo para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que eso ayude a Ghana».

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    Geller se compromete a contrarrestar el campo de energía negativa

    El médium televisivo Uri Geller lanzó una contraofensiva inmediata para proteger al capitán de Inglaterra de cualquier perturbación espiritual. Geller expresó su plena confianza en su capacidad para resguardar a Kane, basándose en su experiencia previa con curanderos en Sudáfrica.

    En declaraciones al Daily Star, Geller afirmó: «Lo anularé; puedo hacerlo». «Antes del partido enviaré vibraciones. Activaré todos mis poderes, energía y conocimientos para impedir que las vibraciones negativas afecten a Harry Kane».

  • Ecuaciones científicas para justificar la defensa psíquica

    Geller citó la famosa fórmula de Einstein, E=mc², para justificar su ritual de defensa espiritual: imprimir fotos de Kane y del brujo, y dibujar una «X» sobre este último para anular su energía.

    «Einstein demostró que todo es energía, y esa energía vibra», añadió Geller para respaldar sus métodos.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los Tres Leones buscan un lugar en la fase eliminatoria.

    Inglaterra, que busca sellar su pase a dieciseisavos tras vencer a Croacia, afronta el duelo ante Ghana con Kane en racha. El delantero ya suma 10 goles en Copas del Mundo y puede superar el récord de Lineker.

    Kane, con 10 goles en Mundiales tras su doblete inicial, iguala el récord de Gary Lineker y busca superarlo ante Ghana.

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