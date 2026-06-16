Aunque siguió siendo una figura de confianza para el entrenador Hajime Moriyasu, su paso a una posición más retrasada en el centro del campo lo ha convertido en un activo indispensable. «En el fútbol moderno se necesita más presencia física y, por desgracia, no soy muy rápido», afirmó Kamada. «Siempre quise jugar como número 6, pero el entrenador me dijo que debía aprender más y ser más defensivo. Oliver Glasner me dio la oportunidad de jugar como “número 6” y aprendí mucho sobre la defensa. Ahora tenemos muchos jugadores rápidos, así que yo juego de “número 6”. Los otros diez se adentran y aportan algo diferente. Siempre pensé que podía jugar de “número 6” desde los 18 años».