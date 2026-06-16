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La magia de Oliver Glasner da resultados en el Mundial: el goleador japonés agradece al exentrenador del Crystal Palace tras empatar con Holanda
Un gol de ensueño contra los Países Bajos
En su 50.º partido internacional, Kamada, de 29 años, dio el domingo un emocionante 2-2 a su selección. En el minuto 88 desvió de cabeza un balón que superó a Bart Verbruggen, salvando un punto en el último suspiro. Tras el partido, Kamada admitió a Reuters: «Fue solo suerte, pero para mí es un sueño hecho realidad. Un gol es un gol y pude ayudar al equipo. En el último Mundial no rendí bien, así que estoy muy contento de haber podido ayudar».
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Encontrar un nuevo papel en el campo
Aunque siguió siendo una figura de confianza para el entrenador Hajime Moriyasu, su paso a una posición más retrasada en el centro del campo lo ha convertido en un activo indispensable. «En el fútbol moderno se necesita más presencia física y, por desgracia, no soy muy rápido», afirmó Kamada. «Siempre quise jugar como número 6, pero el entrenador me dijo que debía aprender más y ser más defensivo. Oliver Glasner me dio la oportunidad de jugar como “número 6” y aprendí mucho sobre la defensa. Ahora tenemos muchos jugadores rápidos, así que yo juego de “número 6”. Los otros diez se adentran y aportan algo diferente. Siempre pensé que podía jugar de “número 6” desde los 18 años».
Aprender del maestro austriaco
La influencia táctica de Glasner ha sido clave. Ya habían trabajado juntos en el Eintracht de Fráncfort antes de reencontrarse en Selhurst Park. Aunque el austriaco se marchó, su filosofía perdura. «Siempre he dicho que sus tácticas defensivas son de las mejores del mundo y que Japón también juega con el mismo sistema, el 3-4-3», afirmó Kamada sobre Glasner. «También puedo ayudar al equipo a mejorar, porque he aprendido mucho de Oliver Glasner. Hemos progresado, pero aún no somos una selección de primer nivel. Debemos defender bien y sus tácticas funcionan muy bien para Japón ahora».
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¿Qué le depara el futuro a los Samurai Blue?
Japón se medirá primero a Túnez y luego a Suecia; necesita ganar para avanzar. La adaptación de Kamada es clave, especialmente porque Suecia lidera el grupo tras vencer 5-1 a la selección norteafricana en la primera jornada.