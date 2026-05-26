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Jose MourinhoGetty Images
Jonas Rütten

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La lucha por el poder tiene una amarga consecuencia: José Mourinho costará al Real Madrid más de lo previsto

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J. Mourinho
Álvaro Arbeloa

Según los medios, José Mourinho volverá al Real Madrid, pero su fichaje costará una fortuna al club.

Según «Bild» y la televisión portuguesa RTP, la cláusula de rescisión de Mourinho con el Benfica habría caducado. 

Según estas fuentes, el Real Madrid podría haberlo fichado por siete millones de euros, pero el plazo venció el martes debido a las turbulencias de las últimas semanas. Ahora, el precio del técnico de 63 años ascendería a la friolera de 14 millones de euros, aunque su contrato con el Benfica dura hasta 2027.

  • En una rueda de prensa a mediados de mayo, el presidente Florentino Pérez criticó a la prensa, denunció una «campaña de desprestigio» contra el club y convocó nuevas elecciones. Por primera vez, Enrique Riquelme se presentó como candidato opositor.

    Según Bild, el fichaje de Mourinho, previsto para el lunes de Pentecostés, está en suspenso a la espera del resultado electoral. Pese a ello, en el Benfica dan por hecho que “The Special One” regresará este verano al banquillo madridista. 

    Su sucesor sería Marco Silva, quien dirige el Fulham desde 2021 y llevó al equipo al undécimo lugar en la Premier la pasada temporada. El contrato de Silva con el club londinense vence este verano.

    Tras un paso poco exitoso por el Fenerbache, el técnico portugués fichó por el Benfica en septiembre pasado, donde no consiguió títulos a pesar de terminar invicto en Liga. El Porto se proclamó campeón y eliminó a Mourinho en cuartos de final de la Copa; en Champions, el aventura terminó en la ronda intermedia precisamente contra el Madrid.

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  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-REAL MADRIDAFP

    El Real Madrid se hunde en el caos con Arbeloa

    Pese a avanzar en Europa ante “Mou” y el Benfica, el curso blanco empezó mal. Las desavenencias con los líderes costaron el cargo a Xabi Alonso tras la final de la Supercopa perdida contra el Barcelona en enero. El debut de su sucesor, Álvaro Arbeloa, fue un desastre pocos días después.

    El equipo cayó en octavos de la Copa del Rey ante el Albacete, tropezó repetidamente en LaLiga y quedó lejos del Barcelona en la pelea por el título. En la Champions, fue eliminado en cuartos por el Bayern en abril. A partir de ahí, su salida al final de la temporada fue inevitable. 

    Tampoco él logró calma en el vestuario. En mayo se conocieron enfrentamientos físicos, sobre todo entre Tchouameni y Valverde, y el caso Mbappé añadió más presión. 

    Así pues, Mourinho tendrá mucho trabajo cuando se convierta por segunda vez en entrenador del Real Madrid.