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el clasico Kylian Mbappe Lamine Yamal (C)Getty Images
Traducido por

La lucha por el Balón de Oro: ¿se romperá la histórica hegemonía de Real Madrid y Barcelona o tiene Lequin otra opinión?

FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
L. Yamal
K. Mbappe
H. Kane
L. Messi
C. Ronaldo
K. Benzema
L. Modric
España
Francia
Inglaterra
Argentina
Portugal
Croacia

¿Quién se impone a su rival?

Todos los ojos están puestos en Londres, la capital británica, donde esta noche se celebra la gala del Balón de Oro de 2026, en una carrera que podría suponer un nuevo giro en la historia del galardón individual más importante del mundo del fútbol.

Los dos gigantes, el Real Madrid y el Barcelona, están igualados en número de veces que han conquistado este prestigioso premio, con 12 ocasiones cada club, según el cómputo de los jugadores que lo ganaron mientras representaban a cada equipo.

¿Logrará uno de los dos gigantes españoles romper el empate y colocarse en solitario al frente, o tendrá Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, otra opinión que trastoque las cuentas de la competición?

  • Mbappé, la esperanza del Real Madrid

    El Real Madrid cuenta con un amplio historial de ganadores del Balón de Oro, pues Alfredo Di Stéfano lo conquistó en dos ocasiones, en 1957 y 1959, mientras que Raymond Kopa sumó el galardón en 1958, antes de que Luís Figo obtuviera el título en 2000, Ronaldo Nazário en 2002 y Fabio Cannavaro en 2006.

    La época moderna también fue testigo del brillo de Cristiano Ronaldo con la camiseta del conjunto blanco, tras ganar el Balón de Oro en 4 ocasiones durante su etapa en el Real Madrid, en los años 2013, 2014, 2016 y 2017, antes de que Luka Modric sumara el galardón en 2018 y después Karim Benzema en 2022, con lo que el club alcanzó los 12 premios.

    Kylian Mbappé tiene la oportunidad de añadir su nombre a esta lista si logra hacerse con el premio de 2026, algo que podría otorgar al Real Madrid una superioridad histórica sobre su eterno rival, el Barcelona, y poner fin al empate existente entre ambos clubes.

  • El Barcelona y Messi: un dominio que hizo historia

    En el otro lado, el Barcelona cuenta con una lista no menos brillante, que comenzó con Luis Suárez Miramontes, quien ganó el Balón de Oro en 1960, y siguió con Johan Cruyff, que lo conquistó en dos ocasiones, en 1973 y 1974, antes de que Hristo Stoichkov sumara el galardón en 1994, Rivaldo en 1999 y Ronaldinho en 2005.

    Pero la mayor parte de las glorias del club catalán llegó gracias a Lionel Messi, que cosechó el Balón de Oro en seis ocasiones mientras defendía al Barcelona, en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019, elevando el total de premios del club a 12, empatado con el Real Madrid.

    El Barcelona espera que Lamine Yamal dé continuidad a este legado, ya que su triunfo en el premio otorgaría al club catalán su decimotercer título y le permitiría situarse en solitario como líder histórico, en lugar de dejar que el Real Madrid se distancie de él.

  • ¿Se la lleva Kane?

    Kane: el rival que podría aplazar la resolución


    En medio de la pugna española, Harry Kane aparece como un rival capaz de cambiar el panorama, después de firmar una temporada excepcional con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra, en la que marcó 73 goles entre el club y el combinado nacional, según las cifras que circulan en el contexto de la competición por el premio.

    Además, Kane se proclamó ganador de la Bota de Oro europea de la temporada 2025-2026 y contribuyó a los éxitos domésticos del Bayern Múnich, mientras que su influencia se extendió a la Liga de Campeones, pese a que el recorrido del equipo se detuvo en las semifinales.

    El delantero inglés contó con un claro respaldo de los directivos del Bayern Múnich, pues el consejero delegado del club, Jan-Christian Dreesen, expresó su posible satisfacción ante una victoria del Balón de Oro, señalando que sus goles récord con el club y la selección de Inglaterra le otorgan sólidas razones para competir.

    Entre la ambición de Mbappé de dar al Real Madrid la ventaja histórica y el deseo de Yamal de mantener al Barcelona en la cima, se alza la oportunidad de Kane de arrebatar el premio y mantener a ambos clubes a la misma distancia.

    ¿Presenciará Londres el fin de la histórica paridad entre los dos gigantes españoles, o aplazará el delantero inglés la resolución de la pugna para otra ocasión?

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