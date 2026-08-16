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La locura del mercado: el Al-Hilal se burla de todos y ¡Benzema, una gran crisis!

FEATURES
Al Hilal
K. Benzema
Arabia Saudita
Francia

¿Qué le espera al líder de Asia?

El Al-Hilal saudí ha entrado en una fase decisiva del mercado de fichajes veraniego, después de que la directiva del "Zaeem" se haya encontrado ante un conjunto de asuntos interconectados que podrían cambiar por completo la fisonomía del equipo en los próximos días, empezando por el refuerzo de la línea ofensiva, pasando por el futuro de algunas estrellas, y llegando hasta los nombres que podrían marcharse en cuanto se cierren los nuevos fichajes.

El Al-Hilal considera que su plantilla aún no ha alcanzado la imagen que quiere el cuerpo técnico, y por ello la directiva sigue moviéndose con fuerza para completar las carencias, pero el asunto más complejo parece estar relacionado con el francés Karim Benzema, cuyo futuro con el equipo está rodeado de dudas, en un momento en el que el nigeriano Victor Osimhen despunta como objetivo principal para reforzar la posición de delantero.

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    Benzema y Osimhen: crisis en el corazón del Al Hilal

    El Al-Hilal se encamina a buscar un nuevo delantero en lugar de Benzema, con rumores sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico de finiquito con la estrella francesa y poner fin a la relación entre ambas partes. Sin embargo, el camino hacia este paso no es fácil, debido a la insistencia del jugador en obtener la totalidad de sus emolumentos económicos conforme a las condiciones de su salida.

    Y aquí surge la verdadera crisis ante la directiva del Al-Hilal, pues desprenderse de Benzema no será una mera decisión deportiva, sino un asunto económico que necesita un acuerdo completo entre ambas partes, sobre todo porque la estrella francesa no parece dispuesta a abandonar el club sin percibir todos sus salarios, lo que podría complicar el cierre de la operación e imponer a la directiva la búsqueda de una fórmula que satisfaga al jugador y preserve, al mismo tiempo, los intereses del club.

    Lee también: El Al-Ittihad ante una encrucijada: ¿acabó el sueño antes de empezar?

    En caso de que el Al-Hilal logre superar este obstáculo, las miradas se dirigirán directamente a Victor Osimhen, que representa el objetivo más importante para reforzar la posición de delantero. El fichaje de un delantero de la talla del nigeriano supondría un cambio claro en la línea ofensiva, pero está ligado, en primer lugar, a cerrar el asunto de Benzema y llegar a un acuerdo sobre su salida.

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  • Pedro Neto abre la puerta a la salida de Malcom

    La historia no se detiene en la posición de delantero centro, ya que el Al-Hilal también quiere reforzar el extremo derecho, y las miradas parecen dirigirse hacia el portugués Pedro Neto, que representa una de las opciones más destacadas para potenciar la línea ofensiva.

    En caso de que el Al-Hilal logre cerrar el fichaje de Neto, se abrirá la puerta a la salida del brasileño Malcom, quien ya ha alcanzado un acuerdo con el Al-Diriyah sobre las condiciones personales con un contrato que se extiende por tres temporadas, mientras que la aprobación del Al-Hilal sigue siendo el paso decisivo para completar su traspaso.

    Pero incluso el fichaje de Malcom no avanza al margen de la nueva operación; el Al-Hilal no quiere perder a un jugador extranjero antes de garantizar la llegada del sustituto, lo que convierte el cierre de Neto en una condición fundamental para abrir el camino al traspaso del extremo brasileño al Al-Diriyah.

    El asunto no tiene que ver únicamente con la aprobación del Al-Hilal, sino también con ordenar los expedientes de la forma correcta, porque el club quiere llegar a un punto en el que Malcom salga sin dejar un vacío en la plantilla y, al mismo tiempo, se haga con un nuevo extremo capaz de aportar el plus requerido.

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    El Al-Hilal ante un escenario ideal

    Si el Al-Hilal logra cerrar los fichajes de Osimhen y Pedro Neto, además de resolver el caso Benzema de una manera que preserve los intereses del club, "El Líder" habrá rediseñado su plantilla conforme a sus necesidades técnicas de forma casi completa, prescindiendo de algunos nombres y reemplazándolos con potentes incorporaciones ofensivas.

    Lo más llamativo es que el éxito de estos movimientos significaría que la directiva del Al-Hilal ha gestionado sus asuntos con una precisión extrema; pues la incorporación de Osimhen requiere primero resolver la situación de Benzema, y la contratación de Neto abre la puerta a la salida de Malcom, por lo que cada operación está ligada a otra y no puede tratarse de forma aislada.

    Por ello, los próximos días se presentan llenos de detalles, y podrían traer al final una forma completamente nueva del Al-Hilal. El club no solo busca nuevos jugadores, sino que intenta reorganizar por completo la plantilla sin dejar ninguna posición vacante.

    Y si logra completar esta serie de movimientos, habrá resuelto sus necesidades esenciales y enviado un fuerte mensaje a todos sus rivales antes del cierre del mercado de fichajes.

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