El Al-Hilal se encamina a buscar un nuevo delantero en lugar de Benzema, con rumores sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico de finiquito con la estrella francesa y poner fin a la relación entre ambas partes. Sin embargo, el camino hacia este paso no es fácil, debido a la insistencia del jugador en obtener la totalidad de sus emolumentos económicos conforme a las condiciones de su salida.

Y aquí surge la verdadera crisis ante la directiva del Al-Hilal, pues desprenderse de Benzema no será una mera decisión deportiva, sino un asunto económico que necesita un acuerdo completo entre ambas partes, sobre todo porque la estrella francesa no parece dispuesta a abandonar el club sin percibir todos sus salarios, lo que podría complicar el cierre de la operación e imponer a la directiva la búsqueda de una fórmula que satisfaga al jugador y preserve, al mismo tiempo, los intereses del club.

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En caso de que el Al-Hilal logre superar este obstáculo, las miradas se dirigirán directamente a Victor Osimhen, que representa el objetivo más importante para reforzar la posición de delantero. El fichaje de un delantero de la talla del nigeriano supondría un cambio claro en la línea ofensiva, pero está ligado, en primer lugar, a cerrar el asunto de Benzema y llegar a un acuerdo sobre su salida.