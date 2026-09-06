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¡La locura de Thuram con la valla! El héroe del Inter revela el secreto de su celebración salvaje tras la impresionante remontada ante el Nápoles
Una noche mágica bajo los focos del Giuseppe Meazza
El Inter ofreció una notable muestra de carácter para lograr una apasionante victoria por 3-2 ante el Nápoles en un duelo en San Siro bañado por el sol. Tras verse con dos goles de desventaja al inicio de la segunda parte por los rápidos tantos de Matteo Politano y Rasmus Hojlund, el conjunto nerazzurro parecía muerto y enterrado. Sin embargo, el equipo de Cristian Chivu lanzó un asedio incesante sobre la portería visitante, firmó 29 remates y completó una inolvidable remontada final.
- Getty Images Sport
Siguiendo al capitán en las celebraciones
En su regreso a la acción en San Siro por primera vez esta temporada, Marcus Thuram desempeñó un papel clave en la remontada al cabecear un envío de Carlos Augusto para poner el 2-2 en el minuto 82. El gol desató escenas de júbilo desenfrenado, con Thuram corriendo para unirse al capitán Lautaro Martinez sobre las vallas del estadio. Más tarde, Lautaro reveló que siempre llama «loco» a su compañero de ataque por subirse ahí, pero Thuram insistió en que no tenía otra opción.
«Hoy ha sido increíble, ¡tenía que seguirle! Lautaro es nuestro capitán y nuestro líder, y volvió de un Mundial muy largo y se puso inmediatamente a disposición del equipo», sonrió Thuram.
Elogios al impacto decisivo de Lautaro
Thuram deshizo en elogios a su compañero en ataque, que marcó antes y después del cabezazo del francés antes de sentenciar la victoria por 3-1 en el minuto 91, en medio de un frenético tramo final. Pese a que los goles individuales acapararon los titulares, el delantero francés subrayó que el objetivo principal siempre fue el éxito colectivo en medio de un calendario de partidos implacable.
«Está recuperando su mejor forma física y esta noche nos dio la victoria. ¿Tenía ganas de volver a ser decisivo? Sí, pero ante todo quería ayudar al equipo», añadió Thuram.
- AFP
Mantener un inicio perfecto en la Serie A
El dramático triunfo por 3-2 garantiza que el Inter mantenga su inicio perfecto en la competición doméstica, con nueve puntos sumados en sus tres primeros partidos. Aunque el equipo mostró una increíble capacidad de reacción para remontar una desventaja de dos goles, Thuram insistió en la importancia de mantener los pies en el suelo, ya que asoman pruebas más exigentes en el horizonte. Con los partidos llegando uno tras otro, el Inter está decidido a afrontar cada reto paso a paso.
"Tenemos muchos partidos uno detrás de otro y siempre intentamos mejorar. Vamos partido a partido. La liga es dura y seguiremos haciendo lo mejor que podamos", concluyó Thuram.
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