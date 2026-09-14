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La «loca» predicción de Gus Poyet sobre la retirada de Cristiano Ronaldo: al GOAT portugués, ahora «más lento», le dicen que puede jugar en la Saudi Pro League todo el tiempo que quiera
¿Se ha acabado Portugal para Ronaldo, con 233 internacionalidades?
Se ha cuestionado si el exdelantero del Manchester United y del Real Madrid, tras alcanzar las 233 internacionalidades, debe seguir formando parte de los planes de Portugal. Le costó tener el impacto deseado a ese nivel cuando disputó el Mundial de 2026, aunque no fue el único miembro de la selección de Roberto Martinez que entró en esa categoría.
Una séptima participación en el gran torneo de la FIFA ha quedado descartada, pese a que ese torneo se disputará en Portugal, España y Marruecos en 2030, ya que para entonces Ronaldo estaría ya en la mitad de la cuarentena.
La Eurocopa 2028 puede ser posible, si el fuego competitivo sigue ardiendo con fuerza, pero se espera que centre su atención en los asuntos de club. A día de hoy, CR7 está trabajando en un contrato, que sigue siendo el más lucrativo del fútbol mundial, hasta el verano de 2027.
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El contrato del Al-Nassr se agota durante la búsqueda de los 1.000 goles
Pronto habrá que tomar decisiones sobre qué sucede a continuación. ¿Acepta otra renovación en Riad, potencialmente un acuerdo renovable de 12 meses, o asume un nuevo desafío antes de colgar las botas?
Poyet, que tuvo una breve etapa al frente de Al-Khaleej la temporada pasada, cree que Ronaldo puede seguir en los libros de Al-Nassr en el futuro previsible. Su hijo, Cristiano Jr, sigue avanzando en las categorías de la academia allí y puede convertirse pronto en compañero del primer equipo.
También está el pequeño asunto de los 1.000 goles oficiales que debe tenerse en cuenta en la ecuación. Le faltan solo 21 tantos para alcanzar ese objetivo y esperará llegar a esa extraordinaria cifra antes de que la campaña 2026-27 llegue a su fin.
¿Cuánto tiempo podría jugar Ronaldo en la Saudi Pro League?
Preguntado por cuánto tiempo podría seguir jugando Ronaldo en Arabia Saudí, después de haber visto de primera mano el nivel allí, Poyet, que habló en asociación con Gambling.com, la guía de confianza sobre sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Hasta que él quiera.
«Porque, mira, la liga saudí tiene algo muy claro y está muy bien que todo el mundo lo sepa. Los equipos que pueden ir a por un jugador especial, realmente van a por él y marcan la diferencia. Incluso algunos otros están cambiando la estrategia en este momento, lo cual está muy bien, pero se sigue pagando mucho. Y luego están los equipos que no pueden fichar. Y cuando juegas contra ellos, es injusto.
«Estuve allí un mes y estoy muy contento de haber ido allí un mes porque visité Arabia Saudí en 2024 para verlo desde dentro. Vi algunos partidos, pero ya sabes, tú como entrenador entiendes y piensas: “OK, puedo hacer eso, puedo hacer eso”. Pero luego, en los entrenamientos, es otra historia.
«Y ese mes me dio una imagen clara de adónde vas en un equipo, qué vas a encontrarte, cómo puedes jugar, cómo puedes usar tus recursos. Y cuando vas a otro equipo, con Ronaldo, entonces tienes un tipo de situación diferente.
«Así que para mí está muy claro. Y quizá la gente de fuera no se da cuenta de eso. Hay cuatro equipos con respaldo gubernamental en lo financiero. Hay otros tres o cuatro equipos privados. Están empujando muchísimo, uno está con Brendan Rodgers. Muy, muy buenos estándares y muy buenas instalaciones y estadios, estadios nuevos, increíbles. Y luego tienes a los seis o siete que van a pelear por no descender.
«Y esos, si te faltan dos extranjeros de los que puedes tener en tu equipo, estás muerto, desciendes. No te puede faltar nadie. Y ese tipo de situaciones son complicadas porque además la mayoría de los equipos apuestan por la experiencia. Pero experiencia significa cierta edad y hace demasiado calor y necesitas correr y es un juego.
«Así que es complicado. Pero Ronaldo, quiero decir, cuando le miro, no hay muchos jugadores como él físicamente. Obviamente, es más lento. Él lo sabe. Obviamente, empiezas a perder algo de agilidad. Él lo sabe. Y por eso probablemente está jugando allí.
«Escucha, no vayáis demasiado lejos con [Lionel] Messi. Messi está jugando en la MLS, puedes poner eso entre las mejores ligas del mundo. Así que hay ciertos momentos para ciertas ligas y Ronaldo todavía puede jugar.
«Creo que se queda. No creo que el momento de retirarse llegue antes de los 1.000 goles. De ninguna manera. Eso sería una locura».
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¿Actor de Hollywood? Ronaldo piensa en el futuro
Ronaldo ha dejado caer alguna que otra pista de que la retirada ya forma parte de sus pensamientos, con la aceptación de que, incluso como una entidad aparentemente sobrehumana, no puede seguir para siempre.
Hay muchas vías apasionantes que explorar para él una vez que llegue a su fin una carrera como jugador que ha batido récords, y muchos apuntan a que podría poner rumbo a Hollywood y probar suerte en la industria de las grandes superproducciones. Antes de que llegue ese día todavía quedan objetivos por alcanzar, con Al-Nassr y la Saudi Pro League deseando que siga formando parte de sus respectivos proyectos durante el mayor tiempo posible.
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