La lista negra del Mundial salpica a Ronaldo, Hakimi y Álvarez

España ganó la final del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Argentina.
Aunque muchos brillaron, otros decepcionaron pese a su buen nivel en sus clubes.
Kooora repasa a los que decepcionaron pese a su buen nivel en sus clubes.
España ganó la final del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Argentina.
Aunque muchos brillaron, otros decepcionaron pese a su buen nivel en sus clubes.
Kooora repasa a los que decepcionaron pese a su buen nivel en sus clubes.
Se esperaba que Álvarez brillara en el Mundial 2026, sobre todo tras los rumores de su fichaje por el Barcelona este verano.
Sin embargo, el jugador de 26 años tuvo una actuación discreta y marcó solo un gol en ocho partidos.
Su bajón en el Mundial contrasta con su gran temporada en el Atlético, donde jugó 49 partidos, marcó 20 goles, dio 9 asistencias y ayudó al equipo a llegar a semifinales de la Liga de Campeones.
Bruno Fernandes brilló en el Manchester United, que acabó tercero en la Premier League.
Marcó 9 goles y dio 22 asistencias en 37 partidos, lo que le valió el premio al mejor jugador de la Premier League 2025-2026.
En el Mundial, sin embargo, su rendimiento fue discreto: en cinco partidos apenas aportó una asistencia.
No marcó y solo dio una asistencia antes de la eliminación en octavos contra España.
El capitán marroquí Achraf Hakimi llegó al Mundial 2026 con la ilusión de llevar a los Leones del Atlas lo más lejos posible.
Se esperaba que brillara tras su gran temporada con el PSG, campeón de Liga y Champions.
Sin embargo, en el Mundial marcó un gol y dio dos asistencias, pero no pudo llevar a Marruecos más allá de los cuartos de final ante Francia.
Esta temporada, con el PSG, jugó 32 partidos, marcó 3 goles y dio 9 asistencias.
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João Neves decepcionó en el Mundial 2026: en cinco partidos con los «Marineros» marcó un gol y no dio asistencias.
Marcó un gol y no dio asistencias, y Portugal cayó ante España en octavos.
Sin embargo, con el París Saint-Germain ha brillado: fue clave para que el equipo ganara de nuevo la Liga de Campeones.
Esta temporada jugó 38 partidos con el PSG, marcó 7 goles y dio 4 asistencias.
La trayectoria de Riyad Mahrez con Argelia se detuvo en dieciseisavos del Mundial 2026 tras perder con Suiza.
Mahrez llegó con la ilusión de los «Guerreros del Desierto» tras brillar con el Al-Ahli saudí y llevarlo a ganar la Liga de Campeones de Asia en las dos últimas temporadas.
En 44 partidos con el Al-Ahli marcó 8 goles y dio 15 asistencias, mientras que con Argelia sumó solo dos tantos y una asistencia en el torneo.
Kimmich se despidió pronto del Mundial con Alemania tras perder en dieciseisavos ante Paraguay en los penaltis.
A sus 31 años, se esperaba que Kimmich brillara tras su gran temporada con el Bayern, pero no cumplió las expectativas.
En los cuatro partidos del Mundial 2026 apenas dio dos asistencias.
Con el Bayern, jugó 49 partidos, marcó dos goles, dio 13 asistencias y llevó al equipo a las semifinales de la Liga de Campeones, donde cayó ante el París Saint-Germain.
La última participación de Cristiano Ronaldo con Portugal en el Mundial sorprendió a sus seguidores.
Se esperaba que Portugal llegara lejos, pues se veía como el «último baile» de Ronaldo con la camiseta nacional.
Sin embargo, Portugal cayó en octavos ante España.
En los cinco partidos del torneo marcó tres goles y no dio asistencias.
Sin embargo, con el Al-Nassr disputó 37 partidos, marcó 30 goles, dio 5 asistencias y ayudó a ganar la Liga Roshen de Arabia Saudí.