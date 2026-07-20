La lista negra del Mundial salpica a Ronaldo, Hakimi y Álvarez

Se esperaba que Álvarez brillara en el Mundial 2026, sobre todo tras los rumores de su fichaje por el Barcelona este verano.

Sin embargo, el jugador de 26 años tuvo una actuación discreta y marcó solo un gol en ocho partidos.

Su bajón en el Mundial contrasta con su gran temporada en el Atlético, donde jugó 49 partidos, marcó 20 goles, dio 9 asistencias y ayudó al equipo a llegar a semifinales de la Liga de Campeones.