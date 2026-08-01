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La lista de transferibles del Bayern de Múnich incluye a tres estrellas, mientras Max Eberl advierte a Joao Palhinha de que no tiene futuro en el club
El Bayern está abierto a vender a Palhinha
Palhinha está entre los tres jugadores que el Bayern está dispuesto a vender de forma activa durante el mercado de fichajes de verano. El director deportivo Eberl ha revelado públicamente que el centrocampista portugués no forma parte de los planes del club para la próxima campaña.
El Bayern ya ha empezado a remodelar su plantilla, cerrando el fichaje de Ismael Saibari, procedente del PSV Eindhoven, en una operación de 50 millones de euros (43 millones de libras) según lo publicado. Después de eso, incorporó a Nathaniel Brown, procedente del Eintracht Frankfurt, por 55 millones de euros (47 millones de libras), un jugador que anteriormente había sido objetivo del Manchester United.
Con las salidas de Leon Goretzka y Raphael Guerreiro al final de sus contratos, el Bayern continúa con la reestructuración de su plantilla. Sacha Boey y Bryan Zaragoza se unen a Palhinha como los jugadores disponibles para un traspaso.
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Eberl confirma que no hay futuro para el trío descartado
Eberl fue directo al abordar la situación de los tres jugadores descartados. Dejó claro que ninguno de ellos formará parte del primer equipo si decide seguir en Múnich.
«Tenemos tres jugadores a los que estamos abiertos a dejar salir», explicó Eberl a través de @iMiaSanMia en X. «No tienen futuro en el Bayern. Si quieren quedarse con nosotros, será difícil porque no contamos con ellos. Entonces no tendrán ningún papel. Ese es el caso de Sacha Boey, Joao Palhinha y Bryan Zaragoza».
La frustrante etapa alemana llega después del regreso a la Premier League
Palhinha se incorporó originalmente al Bayern en julio de 2024, después de dos temporadas impresionantes en el Fulham, y ayudó al club a conquistar el título de la Bundesliga esa temporada. Sin embargo, le costó tener continuidad en Alemania y solo disputó 986 minutos entre todas las competiciones.
Posteriormente, el jugador de 31 años regresó a Inglaterra con una cesión de una temporada al Tottenham. Tuvo una presencia habitual en el norte de Londres y marcó el gol de la victoria en la última jornada ante el Everton para asegurar la permanencia de los Spurs en la máxima categoría. A pesar de sus sólidas actuaciones, el Tottenham optó por no activar su opción de compra de 26 millones de libras antes de que expirara. En su lugar, los Spurs invirtieron un total de 185 millones de libras para fichar a los centrocampistas Mateus Fernandes y Sandro Tonali.
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Dos clubes de la Premier League estudian un fichaje este verano
Palhinha afronta la incertidumbre sobre su destino inmediato, pero no le faltan posibles pretendientes. El centrocampista defensivo está deseando seguir en Inglaterra, donde su reputación sigue siendo alta tras sus sólidas etapas en Londres. Se entiende que el Aston Villa ha mantenido conversaciones directas para hacerse con la estrella portuguesa. Mientras tanto, según se informa, el Newcastle también está siguiendo de cerca su situación mientras busca un sustituto para Bruno Guimaraes, que pone rumbo al Arsenal.
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