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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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La lista de candidatas de Inglaterra para el Mundial Femenino de 2027: ¿Quiénes formarán parte de las «Leonas» de Sarina Wiegman el próximo verano?

Analysis
England
World Cup
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

La fase de clasificación de Inglaterra para la Copa del Mundo Femenina de 2027 ya está oficialmente en marcha. Las Lionesses comenzaron con una victoria por 6-1 sobre Ucrania el martes y continuarán su lucha por asegurarse una plaza en Brasil cuando reciban a Islandia el sábado. Como subcampeonas en 2023, pocos dudarían de que el equipo de Sarina Wiegman logre lo mismo, pero quiénes serán las elegidas por la seleccionadora para representar a las campeonas de Europa en Sudamérica es algo menos seguro.

Por supuesto, hay muchos nombres en los que uno apostaría con total confianza para formar parte de la convocatoria definitiva el próximo mes de junio. Al fin y al cabo, Wiegman lleva más de cuatro años al frente de la selección inglesa, por lo que sabemos en qué jugadoras confía, cómo suelen ser sus alineaciones titulares en los torneos y qué tipo de jugadoras quiere para completar el resto de la plantilla, aparte de las fijas.

Aun así, eso no significa que sea fácil predecir la plantilla completa de las Lionesses para la Copa Mundial Femenina de 2027. Hay muchos nombres nuevos que han surgido desde la triunfal campaña en la Eurocopa de 2025 y, por desgracia, hay varias jugadoras actualmente fuera de juego por lesiones de larga duración.

Así pues, ahora que Inglaterra ha iniciado su campaña de clasificación, ¿quiénes parecen tener asegurada una plaza en la plantilla de Wiegman? ¿Quién tiene algo que demostrar durante este proceso? ¿Y quiénes podrían correr el riesgo de quedarse fuera? Deja que GOAL te guíe por el estado de la cantera de las Lionesses de cara al torneo del próximo verano...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Peinados infalibles

    Dada la estabilidad que rodea a las Lionesses y la larga trayectoria de Wiegman al frente del equipo, además de la información de que disponemos sobre anteriores grandes torneos, hay muchas jugadoras a las que se puede incluir con total confianza en la lista de convocadas para viajar a Brasil el próximo verano, siempre y cuando ninguna de ellas sufra una lesión.

    La capitana Leah Williamson es sin duda una de ellas, al igual que la portera titular Hannah Hampton. Otras que se han afianzado en el once de Wiegman a lo largo de su mandato son Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway y Alessia Russo. Sería absolutamente sorprendente que alguna de esas seis no participara en Brasil.

    Lauren Hemp y Lauren James también entran en esta categoría. Ambas han sufrido lesiones esta temporada, por lo que no se les recuerda tan rápidamente como a las demás, pero son jugadoras que Wiegman incluirá casi con toda seguridad en su once inicial y, como tales, tienen el puesto asegurado en la convocatoria general.

    Total de jugadoras: 8

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  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Los demás líderes de Wiegman

    Sería fácil argumentar que varias jugadoras de este siguiente grupo deberían figurar entre las titulares indiscutibles mencionadas anteriormente, pero se quedan en una categoría inferior porque no son tan indiscutibles como las demás. Aun así, sería una gran sorpresa que Wiegman no seleccionara a alguna de estas jugadoras para representar a las Lionesses en Brasil, ya que se han consolidado como grandes figuras y líderes importantes a lo largo de su etapa al frente del equipo.

    Entre ellas se encuentran Jess Carter, Esme Morgan y Alex Greenwood, cuya presencia en las convocatorias de Inglaterra es casi segura en estos momentos, aunque pueden entrar y salir de la alineación dependiendo de cómo organice Wiegman su defensa. Las tres aportan una valiosa versatilidad, además de calidad y experiencia, y parecen destinadas a ser miembros fundamentales de la selección de 2027.

    Ella Toone siempre tiene mucha competencia por su puesto en el número 10, pero suele imponerse como la primera opción de Wiegman, mientras que Beth Mead y Chloe Kelly han demostrado ser miembros extremadamente importantes de este equipo, aunque no sean titulares en todos los partidos. Las tres han protagonizado momentos decisivos en los éxitos anteriores de Inglaterra y se espera que estén en el avión rumbo a Brasil.

    Total de jugadoras: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Con una tendencia positiva

    A partir de aquí, el nivel de certeza disminuye. Dicho esto, las jugadoras de esta categoría están en una buena racha en la selección inglesa y, por lo tanto, es muy probable que participen el próximo verano.

    Aggie Beever-Jones es una de las veteranas de este grupo, tras haber pasado la mayor parte de los últimos 18 meses como suplente de Russo en la posición de delantera centro. Esto ha cambiado un poco recientemente debido a la irrupción de Michelle Agyemang, que la superó en el once titular en varias ocasiones durante la Eurocopa 2025. Pero Beever-Jones sigue ocupando un lugar destacado en la jerarquía general de esta selección inglesa y vuelve a ser la suplente indiscutible de Russo mientras Agyemang está de baja por lesión.

    Jess Park, Maya Le Tissier y Lucia Kendall, por su parte, son jugadoras que se han incorporado a este grupo últimamente porque sus impresionantes actuaciones a nivel de club se han traducido en oportunidades para las Lionesses.

    Park ha sido una de las delanteras más en forma de Europa en la temporada 2025-26 y ahora parece una titular indiscutible; Le Tissier ha empezado a tener más oportunidades como central tras haber sido vista casi exclusivamente como lateral derecha anteriormente, mientras que Kendall fue una de las revelaciones de los amistosos de Inglaterra tras la Eurocopa 2025.

    La última a mencionar en este grupo es Anna Moorhouse. La jugadora de 30 años debutó con Inglaterra en noviembre y ha sido una presencia constante en el grupo de porteras a lo largo de los últimos 18 meses. A diferencia de las otras guardametas de la convocatoria que han sido convocadas para respaldar a Hampton, ella siempre ha tenido minutos de juego regulares a nivel de club, lo que la convierte en la menos propensa de las opciones detrás de Hampton a quedarse fuera de la convocatoria.

    Si las cinco jugadoras de esta categoría pueden seguir así, deberían acudir a la Copa del Mundo Femenina de 2027 como miembros importantes de la plantilla, ya sea como suplentes fiables o como jugadoras de impacto.

    Total de jugadoras: 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Últimas plazas disponibles

    Cabe señalar que, por el momento, no está claro cuántas jugadoras podrá convocar Wiegman para el Mundial. Las plantillas masculinas se ampliaron a 26 jugadores para la edición de 2022 y así se ha mantenido para 2026, y desde entonces también se ha permitido aumentar el número de jugadores en la mayoría de los torneos continentales. No ha ocurrido lo mismo en el fútbol femenino, ya que Wiegman está limitada a 23 jugadoras para la Copa del Mundo Femenina de 2023 y la Eurocopa de 2025. Seguro que habrá más información al respecto a medida que se acerque el torneo.

    Habrá una portera más que Wiegman tendrá que elegir, eso es seguro. Ninguna de las otras opciones del grupo de jugadoras ha tenido minutos de juego regulares en los últimos meses y eso probablemente marcará la diferencia al final. Parece que la elección estará entre Khiara Keating y Ellie Roebuck, pero Sophie Baggaley también ha recibido convocatorias recientemente cuando han surgido lesiones.

    En cuanto a las defensas, dada la versatilidad de muchas de las jugadoras con más posibilidades de formar parte de esta plantilla prevista para la Copa Mundial Femenina de 2027, siempre es difícil saber por qué grupo se decidirá Wiegman. Siendo realistas, todas las posiciones de la zaga están cubiertas con las seis mencionadas anteriormente, así que solo se trata de qué otras cualidades o qué profundidad posicional adicional quiere tener a su disposición.

    Niamh Charles, Anouk Denton y Taylor Hinds pueden jugar tanto por la derecha como por la izquierda, y Poppy Pattinson se ha revelado recientemente como una opción natural para ese problemático puesto de lateral izquierdo. La central Lotte Wubben-Moy, por su parte, formó parte de las convocatorias para la Eurocopa 2022, la Copa Mundial Femenina de 2023 y la Eurocopa 2025, lo que podría jugar muy a su favor.

    En el centro del campo, Grace Clinton ha tenido dificultades para conseguir minutos de juego desde su fichaje por el Manchester City el verano pasado, lo que está resultando perjudicial para sus ambiciones con Inglaterra, mientras que su compañera de club Laura Blindkilde Brown está brillando con el líder de la Superliga Femenina, pero aún no ha visto cómo eso se traduce en más oportunidades con las Lionesses. Erica Parkinson, la jugadora de 17 años que recibió su primera convocatoria con la selección absoluta para el parón internacional de abril debido a las lesiones de Toone y Clinton, también se ha sumado ahora a la pugna por un puesto en esa zona.

    Luego está Freya Godfrey, la delantera de 20 años que ha participado en las dos últimas concentraciones de Inglaterra debido a las lesiones de otras delanteras. Las posiciones de ataque están muy disputadas en este equipo, por lo que es posible que solo las bajas le permitan entrar en la convocatoria el próximo verano, aunque de aquí a entonces pueden cambiar muchas cosas en cuanto a minutos de juego y estado de forma.

    Total de jugadoras: 31

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Los forasteros

    ¿Podría haber alguien más en liza? No es imposible. Al fin y al cabo, Wiegman no es ajena a recuperar a jugadoras que llevaban tiempo fuera del foco. Llevó a Laura Coombs al Mundial Femenino de 2023, poniendo fin a los ocho años de ausencia de la estrella del Manchester City de la selección inglesa, y también recuperó a Nikita Parris el año pasado después de que la delantera llevara más de dos años fuera de los planes, aunque al final no entró en la convocatoria para la Eurocopa de 2025.

    Entonces, ¿quién podría seguir sus pasos y entrar en esta selección inglesa aparentemente de la nada, si fuera necesario?

    Millie Turner y Lucy Parker son dos habituales de la WSL que han estado al margen de la selección de las Lionesses bajo el mando de Wiegman y probablemente serían las siguientes en la jerarquía si las lesiones afectaran al grupo de centrales.

    En el centro del campo, Ruby Mace y Maisie Symonds son dos jóvenes promesas que han recibido convocatorias para la selección absoluta y juegan con regularidad tanto a nivel de club como con la selección sub-23 de Inglaterra. Wiegman ha recurrido habitualmente a la selección sub-23 para completar su plantilla cuando han faltado otras jugadoras, así como cuando las jóvenes se han ganado la oportunidad de dar el salto.

    De nuevo, tal y como están las cosas, sería poco probable que alguna de estas cuatro jugadoras participara en 2027. De hecho, Parker y Symonds aún no han debutado a pesar de formar parte de las plantillas de la selección absoluta, y Turner y Mace solo cuentan con una internacionalidad cada una. Pero todas ellas han demostrado sus cualidades en la WSL, se han acostumbrado al entorno y los casos de Mace y Symonds podrían cambiar en particular, dado que ambas son aún muy jóvenes y podrían dar grandes pasos adelante de aquí al próximo verano.

    Total de jugadoras: 35

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Las mujeres olvidadas

    Durante los cuatro años y medio que ha estado al frente de este equipo, Wiegman ha convocado a 48 jugadoras diferentes. Seis de ellas se han retirado desde entonces, pero aún hay muchos nombres que siguen en activo, algunas de ellas ahora en la segunda división del fútbol inglés, y que la actual seleccionadora de las Lionesses tuvo en su plantilla en algún momento u otro a lo largo de su mandato.

    Muchas de ellas son jugadoras veteranas que han sido desplazadas de la convocatoria por jóvenes promesas, como Coombs, Parris, Bethany England y Jordan Nobbs. Por otra parte, ni Katie Zelem ni Gabby George llamaron realmente la atención de Wiegman cuando participaron en las concentraciones, a pesar de ocupar posiciones que necesitaban ser cubiertas en la plantilla.

    También hay un par de jugadoras más jóvenes en este grupo que nunca llegaron a despuntar tras entrar en la selección inglesa. Ebony Salmon no ha recibido ninguna convocatoria desde febrero de 2023, tras haber tenido dificultades para marcar con regularidad a lo largo de los años. Katie Robinson, por su parte, parecía ser una de las favoritas de Wiegman e incluso se ganó un puesto en la convocatoria para la Copa Mundial Femenina de 2023, viajando a Australia como la jugadora más joven de las Lionesses, con 20 años. Sin embargo, no ha vuelto a formar parte de la selección absoluta desde septiembre de ese año, a pesar de haber sido titular habitual en la selección sub-23 durante mucho tiempo a partir de entonces.

    Total de jugadoras: 43

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Ausentes prolongados

    Sin embargo, esta previsión se ve entorpecida por un puñado de jugadoras que llevan mucho tiempo de baja y que volverán a la acción mucho antes de que dé comienzo el Mundial de 2027, lo que las mantiene en plena lucha por una plaza en el equipo, aunque resulte difícil situarlas en estos momentos debido a sus circunstancias.

    De ellas, Agyemang es la que tiene más posibilidades de formar parte de la convocatoria el próximo verano. La delantera fue una revelación en 2025, irrumpiendo en escena con un gol a los 41 segundos de su debut con las Lionesses, tras una incorporación de última hora a la convocatoria para la Eurocopa. En Suiza, marcó dos goles en la fase eliminatoria y fue nombrada Mejor Jugadora Joven del Torneo, pero sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior en octubre. Sin embargo, volverá a finales de este año y esperará retomar el hilo donde lo dejó y reforzar las opciones de Wiegman en la posición de delantera centro.

    Hay otras tres jugadoras al margen de esta convocatoria que están de baja por lesiones de ligamento cruzado anterior. Jessica Naz, la delantera del Tottenham que lleva fuera desde diciembre de 2025, cuenta con seis internacionalidades; la adolescente Katie Reid aún no ha debutado con la selección absoluta, pero era una de las centrales en mejor forma del país cuando recibió su primera convocatoria con las Lionesses en noviembre, días antes de que se conociera su lesión; y Ella Morris fue incorporada como posible solución a la falta de profundidad en el lateral derecho justo antes de la Eurocopa 2025, pero sufrió una lesión de rodilla precisamente en esa concentración. Morris podría volver a la acción a principios de abril y ahora tiene tiempo de sobra para volver a entrar en liza.

    Missy Bo Kearns es otra de las ausentes. En un principio, fue por motivos mucho más felices. La centrocampista del Aston Villa anunció en marzo de 2026 que estaba embarazada de su primer hijo, cuyo nacimiento estaba previsto para septiembre. Sin embargo, a finales de marzo, reveló que había sufrido la devastadora pérdida del bebé. Kearns estaba en la lista de reserva para la Eurocopa 2025 y jugó en dos de los amistosos de Inglaterra a finales de año, ganándose oportunidades por delante de jugadoras como Blindkilde Brown y Clinton.

    Total: 48

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