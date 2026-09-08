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Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI

Traducido por

La liga saudí dejó al descubierto la contradicción: ¿por qué Cristiano Ronaldo no fue nominado al Balón de Oro?

FEATURES
Ballon d'Or
C. Ronaldo
S. Mane
Julián Quiñones
1ª División
Al Nasr FC
Al Quadisiya
World Cup
Copa Africana de Naciones
UEFA Nations League A
Portugal
Senegal
Mexico
Portugal
Senegal
México
Arabia Saudita

¿Fue víctima de una injusticia la estrella portuguesa?

La maldición de la Liga saudí continuó persiguiendo al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, privándole de ser candidato a ganar el Balón de Oro nuevamente.

La revista francesa "France Football" anunció este martes la lista completa de los candidatos a ganar el premio del Balón de Oro correspondiente al año 2026, que se otorga al mejor jugador del mundo.

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  • Toma cuatro

    Y a pesar de que la lista incluyó a jugadores de la Roshn Saudi League, Cristiano Ronaldo no estuvo entre ellos, ya que los dos jugadores fueron el senegalés Sadio Mané, su compañero en el Al-Nassr, y el mexicano Julián Quiñones, delantero del Al-Qadsiah.

    Esta se convirtió en la cuarta vez consecutiva en la que no se incluye a la estrella portuguesa en la lista preliminar de candidatos a ganar el Balón de Oro.

    Esa racha negativa llegó tras otra racha positiva, que se prolongó durante 18 años en los que Ronaldo nunca quedó fuera de la lista preliminar de candidatos a ganar el Balón de Oro.

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  • ¿Privó la liga saudí a Cristiano Ronaldo del Balón de Oro?

    Lo curioso es que esa mala racha comenzó desde la incorporación de Cristiano Ronaldo a la liga saudí, concretamente a las filas del Al-Nassr, en enero de 2023, tras la rescisión de su contrato con el Manchester United.

    Algunos consideraron que la razón se debe a que Cristiano Ronaldo juega en la Roshn Saudi League, sin cosechar grandes éxitos con el Al-Nassr, ni siquiera a nivel internacional con la selección de Portugal.

  • ¿Por qué Quiñones y Mané y no Cristiano Ronaldo?

    Pero lo extraño es que Quiñones fue nominado por primera vez al Balón de Oro tras su primera temporada en la que se coronó como máximo goleador de la Liga saudí, algo que no ocurrió con Ronaldo, que ganó ese mismo premio en dos ocasiones.

    Es cierto que Quiñones brilló en el Mundial 2026, donde marcó 4 goles y dio una asistencia, pero Ronaldo también anotó 3 goles en el Mundial y se despidió en octavos de final, la misma ronda en la que la selección de México quedó eliminada.

    A nivel local, Ronaldo superó a Quiñones en el plano colectivo, al conducir al Al Nassr a coronarse campeón de la Liga saudí tras 7 años de ausencia.

    La estrella portuguesa fue quien tuvo el mayor impacto en el título del Al Nassr, gracias a sus 28 goles marcados en la Roshn League, con una diferencia de 5 goles por delante de Quiñones, que logró el cuarto puesto con el Al Qadisiya.

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  • El dilema del brillo internacional

    Y a pesar de que Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista en la conquista del título del Al-Nassr, no fue nominado junto a su compañero Sadio Mané, quien únicamente marcó 10 goles la temporada pasada en la Roshn Saudi League, además de repartir 6 asistencias.

    Quedó claro que la clave de la nominación de Mané fue su brillante actuación a nivel internacional con la selección de Senegal, después de guiarla a la clasificación para la final de la Copa Africana de Naciones 2025, e incluso a conseguir el título, antes de que este le fuera retirado por una decisión administrativa de la Confederación Africana de Fútbol.

    Sin embargo, en contrapartida, Mané no marcó ningún gol en el Mundial 2026 y se limitó a dar una única asistencia en la cita mundialista, de la que Senegal se despidió de forma prematura en los dieciseisavos de final.

    Y si llegar a la final de un torneo continental, sumado a cierto brillo a nivel local, es un logro suficiente para nominar a Mané al Balón de Oro, la pregunta sigue en pie sobre por qué no se nominó a Cristiano Ronaldo para ganarlo en 2025.

    Cristiano Ronaldo guio a la selección de Portugal a la conquista del título de la Liga de Naciones de la UEFA 2025, después de haberse hecho con el título de máximo goleador de la Roshn Saudi League y de conducir al Al-Nassr al tercer puesto, por detrás del Al-Ittihad y el Al-Hilal.

    A pesar de ello, Cristiano Ronaldo no fue nominado para ganar el Balón de Oro, lo que deja la puerta abierta a los interrogantes sobre el motivo de su constante exclusión de esas nominaciones desde su traspaso a la liga saudí.

  • Ganador del Balón de Oro

    En cualquier caso, Ronaldo sigue siendo un histórico del Balón de Oro, especialmente en lo que respecta a las nominaciones para ganarlo.

    La estrella portuguesa continúa siendo el jugador que más veces ha sido nominado para la lista inicial de candidatos al Balón de Oro, con un total de 18 ocasiones, con una diferencia de una sola vez respecto a su rival argentino Lionel Messi.

    Por su parte, el defensa italiano Paolo Maldini ocupa el tercer lugar con 13 ocasiones, superando al neerlandés Johan Cruyff, al alemán Franz Beckenbauer y al francés Karim Benzema, con 12 ocasiones cada uno de ellos.