«La Liga española es un circo y una farsa»: Real Madrid TV lanza crudas teorías conspirativas tras el Clásico contra el FC Barcelona

En el minuto 55, Eric García derribó a Jude Bellingham en el área y el árbitro no pitó penalti, lo que indignó a la cadena.

«Quizá un empujón a la altura del cuello sea algo más, pero eso no lo hemos visto. Lo que sí hemos visto es un codazo de Eric García que, sin duda, justifica un penalti y una tarjeta roja», protestaban en RMTV.

Sin embargo, las críticas al árbitro Alejandro Hernández fueron solo el principio. La mayor ira se dirigió contra la falta de intervención del asistente de vídeo: «Es una prueba más de la inacción del VAR, que no corrige una posible injusticia. Si esto se considera una jugada de juego, entonces todo puede ser una jugada de juego. Cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que Eric García lo hace a propósito».