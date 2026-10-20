Según los protocolos de retransmisión de la primera división española, los partidos habituales, tanto en casa como fuera, en los que participa el Barcelona o su eterno rival se clasifican como encuentros de tipo A y suelen requerir un mínimo de 22 cámaras distribuidas alrededor del campo. Sin embargo, los grandes partidos, como el derbi madrileño y el Clásico, pasan a la categoría superior A+, que exige entre 35 y 40 cámaras para cubrir todos los ángulos posibles. Ese plan de cámaras también se comparte directamente con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y los responsables del VAR para garantizar una visibilidad completa del terreno de juego.