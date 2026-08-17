El Lens inició su temporada levantando el Trofeo de Campeones tras una victoria por 1-0 sobre el PSG. Thauvin marcó el gol decisivo para el Lens, que resistió pese a jugar durante mucho tiempo en inferioridad numérica.

Sin embargo, el resultado ha quedado completamente eclipsado por las intensas críticas dirigidas a la LFP por la organización del partido. Aunque este escaparate debe disputarse en terreno neutral, el organismo rector del fútbol francés optó por celebrar el encuentro en el estadio del Lens, el Stade Bollaert-Delelis.