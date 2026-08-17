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La LFP, objeto de duras críticas después de que el Lens derrotara al PSG en un polémico duelo del Trofeo de Campeones
El Lens gana el trofeo en medio de la polémica por la sede
El Lens inició su temporada levantando el Trofeo de Campeones tras una victoria por 1-0 sobre el PSG. Thauvin marcó el gol decisivo para el Lens, que resistió pese a jugar durante mucho tiempo en inferioridad numérica.
Sin embargo, el resultado ha quedado completamente eclipsado por las intensas críticas dirigidas a la LFP por la organización del partido. Aunque este escaparate debe disputarse en terreno neutral, el organismo rector del fútbol francés optó por celebrar el encuentro en el estadio del Lens, el Stade Bollaert-Delelis.
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Un grave desequilibrio en el público desata una fuerte reacción en contra
La decisión de celebrar el partido en Bollaert otorgó a Lens una ventaja abrumadora ante el PSG. Según Madein Foot, alrededor del 95 por ciento del estadio estaba ocupado por aficionados del Lens, mientras que los seguidores del PSG quedaron limitados a solo 1.850 entradas en la zona visitante.
El ambiente del día de partido se pareció más al de un encuentro habitual como local del club del norte que al de una gran cita en terreno neutral. La LFP avivó aún más la polémica al mantener durante todo el evento la animación tradicional del Lens antes del partido y en el descanso.
La organización de la LFP queda bajo un intenso escrutinio
El dispositivo contrastó claramente con la edición de 2023 de la competición entre el PSG y el Toulouse en el Parque de los Príncipes. En aquella ocasión, la LFP garantizó una presentación neutral del partido e implantó una estricta distribución 50-50 entre las aficiones de ambos equipos. Este último fallo organizativo llega casi un año después de las disputas anteriores en torno a un encuentro aplazado entre el PSG y el Lens. El mismo informe también señaló la notable ausencia en Bollaert tanto del presidente de la LFP, Vincent Labrune, como del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi.
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¿Qué viene después?
Mientras el Lens celebra su triunfo sobre el PSG, las consecuencias de la organización del partido seguirán pesando sobre la LFP. La decisión de pasar por alto las normas sobre sedes neutrales ha reavivado el debate en torno a la gobernanza y la equidad de las competiciones nacionales. El organismo rector afronta ahora una presión creciente para justificar su elección del estadio anfitrión de cara a futuras ediciones.
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