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La leyenda mexicana Rafael Márquez, presentado oficialmente como seleccionador de México con la ambiciosa misión del Mundial 2030
Una leyenda asume el mando de la selección nacional
La Federación Mexicana de Fútbol presentó oficialmente el jueves a Marquez como nuevo seleccionador de la absoluta, con la misión de guiar al equipo hasta el Mundial de 2030. El técnico, de 47 años, asume el cargo tras ejercer como ayudante de Javier Aguirre desde agosto de 2024 hasta la eliminación de México en octavos de final este verano. El legendario excentral está decidido a llevar a El Tri más allá de la barrera de los cuartos de final que se le resistió durante toda su carrera como jugador.
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Márquez apunta a la gloria en el banquillo
De cara a la siguiente fase de su trayectoria como entrenador, la exestrella del Barcelona subrayó su determinación de alcanzar cotas más altas desde el banquillo que sobre el terreno de juego.
Al reflexionar sobre su segunda oportunidad con la selección, Marquez declaró: "Tengo otra oportunidad, no me sucedió como jugador en cinco Copas del Mundo. Llegamos al mismo lugar, ahora tengo la oportunidad, antes que nada, de llegar al Mundial, ojalá podamos llegar y lograr algo diferente".
Reconociendo la magnitud de la tarea que tiene por delante, el nuevo técnico añadió: "He vivido una carrera extraordinaria como jugador, ahora tengo una responsabilidad mayor, es otra etapa, quiero estar en el campo transmitiendo todo lo que pueda. Ojalá pueda tener tanto éxito como el que tuve como jugador".
Al abordar los desafíos que le esperan en su etapa al frente del equipo, el entrenador dijo: "Habrá momentos difíciles y complicados, pero confío en que saldremos adelante. Sin duda lo daré todo, y ojalá las cosas salgan bien".
Cuerpo técnico montado rápidamente
Márquez ha conformado un cuerpo técnico con muchísima experiencia, al incorporar a su excompañero en la selección en cuatro Copas del Mundo, Andrés Guardado, junto a los asistentes Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma.
Al valorar la preparación de su cuerpo técnico y la estructura ya establecida, el seleccionador explicó: "No estoy empezando desde cero. El camino desde donde empecé hasta donde terminé con Javier me da confianza. Ya conozco a los jugadores y el entorno, y cuento con el respaldo de un grupo de personas con experiencia que han trabajado al más alto nivel, que es exactamente lo que queremos: llevar a la selección al siguiente nivel".
El equipo técnico liderado por españoles también se ve reforzado por el entrenador de porteros Xabier Mancisidor y el preparador físico Pol Lorente para respaldar el liderazgo del exentrenador del Barça Atlètic.
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Comienza la exigente gira por Estados Unidos
Márquez afronta su primera prueba al mando cuando México se enfrente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore el 26 de septiembre. El encuentro abre una exigente gira de cuatro amistosos por Estados Unidos, con duelos ante Perú el 29 de septiembre, la selección masculina de Estados Unidos el 3 de octubre y Chile el 6 de octubre. El apretado calendario ofrece una plataforma inmediata para probar nuevos planteamientos tácticos y evaluar la profundidad de la plantilla antes de iniciar el ciclo competitivo hacia 2030.
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