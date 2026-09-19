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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traducido por

La leyenda mexicana Javier Aguirre, a punto de regresar a LaLiga mientras el Valencia acelera las conversaciones para nombrar al sucesor de Carlos Corberan

Javier Aguirre Onaindía
C. Corberan
E. Valverde
Valencia
Primera División
Mexico

El Valencia acelera las conversaciones para nombrar al veterano mexicano Javier Aguirre como su próximo entrenador tras la abrupta salida de Carlos Corberan. El experimentado técnico ha pasado a encabezar la lista de candidatos en Mestalla, y la cúpula del club está decidida a cerrar un acuerdo que devuelva a esta figura curtida al fútbol español.

  • Aguirre surge como el objetivo prioritario

    Tras la salida de Corberan, el director deportivo Braulio Vazquez ha encabezado discretas negociaciones con el entorno de Aguirre en los últimos días. Según MARCA, ambas partes mantuvieron una conversación clave el viernes para cerrar un acuerdo, impulsadas por un deseo mutuo de encontrar un punto en común. Entornos de otros entrenadores contactados por el director deportivo ya admiten que el mexicano lidera la carrera para hacerse cargo del banquillo del Valencia.

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  • imago-sport-1079235106.jpgZUMA Press Wire

    Una gran experiencia en España

    El club considera que el técnico de 67 años es el perfil ideal para relanzar la plantilla, y apunta a su amplísima experiencia, su carácter firme y su profundo conocimiento del fútbol español. El Valencia sería el séptimo equipo de LaLiga en su carrera, después de haber dirigido anteriormente a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Aguirre se encuentra actualmente sin equipo tras concluir su etapa con México después del Mundial de 2026.

  • Detalles del contrato y objetivos de rendimiento

    No se espera que las condiciones económicas supongan un gran obstáculo para alcanzar un acuerdo rápido. Aguirre quiere un contrato hasta el final de la presente temporada, con una opción para ampliarlo a la próxima campaña. Esa ampliación condicionada depende por completo de cumplir objetivos específicos, sobre todo asegurar la permanencia del Valencia en Primera División.

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    Planificación para el parón internacional

    La directiva no tiene prisa por anunciar el nombramiento después de que el principal objetivo, Ernesto Valverde, rechazara el cargo para prolongar su año sabático. El técnico interino Oscar Sanchez dirigirá al equipo desde el banquillo en la visita de este fin de semana a la Real Sociedad. El club pretende aprovechar el próximo parón internacional de tres semanas para dar tiempo al nuevo entrenador a llevar a cabo una pequeña pretemporada en Paterna.

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