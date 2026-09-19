El club considera que el técnico de 67 años es el perfil ideal para relanzar la plantilla, y apunta a su amplísima experiencia, su carácter firme y su profundo conocimiento del fútbol español. El Valencia sería el séptimo equipo de LaLiga en su carrera, después de haber dirigido anteriormente a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Aguirre se encuentra actualmente sin equipo tras concluir su etapa con México después del Mundial de 2026.