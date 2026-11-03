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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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La leyenda del United: si ese jugador hubiera estado en nuestra época, le habríamos arrancado la cabeza

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
N. Butt
Lisandro Martínez
Inglaterra
Argentina

Declaraciones duras: desde la bandera de Malvinas hasta las críticas a la directiva del Manchester United

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La leyenda del Manchester United, Nicky Butt, lanzó un duro ataque contra el argentino Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, por el flojo rendimiento que ofrece últimamente con el equipo, además de sus críticas públicas a la directiva del club.

También recordó el incidente en el que desplegó una pancarta relacionada con las Islas Malvinas durante su participación con la selección de Argentina en el Mundial 2026, al considerar que no merece la simpatía de la afición en medio de la caída de su nivel esta temporada.

Martínez recibió críticas tras la participación de varios jugadores de Argentina en el despliegue de una pancarta en la que se leía "Las Malvinas son argentinas", después de la victoria sobre Inglaterra por 2-1 en las semifinales del Mundial el pasado julio.

El defensa apareció junto a Cristian Romero y Giovani Lo Celso, mientras que se impuso una multa de 235.000 libras esterlinas a la Federación Argentina por este incidente, sin sancionar a Martínez de forma personal, según el diario Mirror.

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  • Fuerte ataque: ¿qué estás haciendo?

    Bat, durante su aparición en el programa Piers Morgan Uncensored, dijo: "Vive en nuestro país, y luego baila y ondea la bandera de Argentina en el Mundial. ¿Qué haces? Y después esperas que la gente te dé una palmadita en el hombro cuando ofreces un mal partido".

    Y añadió: "Algunas de estas personas necesitan entenderlo. No importa si cobras 200.000 libras esterlinas a la semana y conduces un Rolls Royce en tu pequeño pueblo creyéndote un rey; puedes hacer lo que quieras, pero no puedes esperar que la gente te elogie cuando juegas tan mal y atacas a los demás".

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  • Un mensaje muy contundente para Martínez: ¡debes tener cuidado!

    El exmediocampista también criticó a Martínez por sus declaraciones, en las que dirigió críticas a la directiva del Manchester United en relación con la política de fichajes, tras la derrota por 0-2 ante el Atlético de Madrid en la Champions League el mes pasado. Butt consideró que el defensa argentino no ofrece el nivel que le permita criticar a los responsables del club, señalando que podría ser uno de los primeros jugadores de los que el club prescinda si decide reforzar sus filas.

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    Y dijo: "Estos jugadores se vuelven demasiado sensibles a las críticas. Y luego tiene la osadía de conceder una entrevista en la que critica a los responsables de los fichajes, a pesar de que él mismo no rinde bien".

    Y continuó: "Si el club decide fichar a nuevos jugadores, debe tener cuidado, porque es uno de los primeros a los que podrían sustituir".

    Butt criticó la entrada de Martínez que provocó su expulsión durante la derrota por 0-2 ante el Chelsea, tras golpear con el codo a Morgan Rogers dentro del área, una jugada que también derivó en un penalti.

    Y añadió Nicky Butt: "Se rindió en esa jugada y usó el codo, y la razón es que no tiene la fuerza suficiente para defender correctamente".

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  • "Si hubiera estado en nuestra época, le habríamos arrancado la cabeza"

    Butt rememoró sus vivencias con el Manchester United, asegurando que la reacción de sus compañeros habría sido completamente distinta si un jugador se hubiera comportado de esa manera durante su etapa en el equipo.

    Y declaró: "En mis tiempos, le habrían arrancado la cabeza por completo (habría recibido una reprimenda muy severa). Todos le habrían preguntado: ¿quién te crees que eres para hablar así de tus compañeros, teniendo en cuenta el nivel que ofreces? Aunque fueras el mejor jugador de Europa, no tienes derecho a hablar de tus compañeros de esa forma".

    Butt concluyó su crítica afirmando que Martínez pasó de ser un jugador querido por la afición a uno cuya salida del club desean los aficionados, añadiendo que estaba de acuerdo con la propuesta de Piers Morgan de dejar al defensa fuera de la lista del equipo bajo la dirección de Michael Carrick.

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