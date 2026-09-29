El exinternacional español reveló que la insistencia de los dirigentes del club fue decisiva para convencerle de emprender una carrera como entrenador en Sudamérica. En declaraciones a ESPN Brazil sobre su decisión de asumir el cargo, Salgado dijo: "El presidente trabajó muy duro para ficharme desde el principio. Me invitó a ver las instalaciones en Montes Claros".

Al valorar el potencial de su nueva plantilla, añadió: "Es un equipo joven, con un gran deseo de conseguir cosas. Lo pensé mucho, pero quiero vivir una competición tan grande como el Campeonato Mineiro, en un país y un continente donde el fútbol es una forma de vida. Solo aceptamos jugar en la primera división del Campeonato Mineiro, e iremos con humildad y con ganas de trabajar y vivir esta experiencia".