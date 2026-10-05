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La leyenda del Liverpool Steven Gerrard asume un nuevo cargo trabajando con el icono del Manchester United Gary Neville
Una sorprendente nueva alianza futbolística
El icono del Liverpool Gerrard ha empezado oficialmente a trabajar para uno de sus rivales más antiguos. El excentrocampista se ha incorporado para participar en el nuevo programa de fútbol del legendario jugador del United Neville, según Liverpool Echo.
Gerrard sigue así los pasos de su excompañero Jamie Carragher, que ha cosechado un enorme éxito trabajando junto a Neville. Ambos compartirán ahora plataforma en una nueva aventura en YouTube llamada The Overlap Daily.
El nuevo programa promete ofrecer a los aficionados un repaso diario de las últimas noticias y debates del fútbol. Se emitirá cada día laborable a las 16:00, llevando a las pantallas de todo el mundo a un elenco estelar de comentaristas.
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Uniendo a viejos rivales de la Premier League
El ángulo más fascinante de esta nueva aventura es la colaboración continuada entre antiguos rivales acérrimos. Gerrard y Neville pasaron toda su carrera como jugadores en lados opuestos de la feroz rivalidad entre Liverpool y United.
Ahora están dejando a un lado su animadversión histórica para construir una voz de referencia en los medios de fútbol. The Overlap Daily aspira a combinar perspectivas expertas y pronósticos con información exclusiva de invitados habituales de primer nivel.
Los aficionados también ocuparán un lugar central en el debate diario. El programa introducirá un espacio específico de llamadas y dará paso a preguntas directas de los seguidores, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de poner a prueba a sus antiguos héroes.
Sumando a un calendario apretado
Este nuevo papel añade otro compromiso de primer nivel a la apretada agenda mediática de Gerrard. El excentrocampista ya ha regresado esta temporada a sus funciones en televisión, trabajando como comentarista habitual para TNT Sports.
En sus funciones en Overlap Daily, Gerrard debutará como presentador habitual en la edición del lunes del programa. Estará acompañado en el estudio por la popular presentadora deportiva Becky Ives.
La emisión cuenta con una amplia nómina de exprofesionales junto a sus principales reclamos. Nombres conocidos como Joe Hart, Jamie Redknapp, Ashley Young y Peter Schmeichel ya están confirmados para aparecer con regularidad a lo largo de la semana.
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Así queda el calendario semanal
Tras el programa del lunes con Gerrard e Ives, el testigo pasará a un reparto rotatorio de caras conocidas. La edición del martes contará con Kelly Cates junto a sus excompañeros Young y Hart.
Las labores de mitad de semana correrán a cargo de una dupla con marcado acento del Tottenham. El programa del miércoles contará con los ex del Spurs Redknapp y Tim Sherwood al mando durante una hora de debate.
La emisión del jueves contará con el héroe del Everton Duncan Ferguson y el exguardameta de Gales Mark Crossley en funciones de presentadores. Por último, Carragher y Neville estarán al frente del programa de lanzamiento del viernes junto a la estrella de YouTube Mark Goldbridge.
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