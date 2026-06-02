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La leyenda del Liverpool, Sir Kenny Dalglish, revela que le han diagnosticado cáncer
Una filtración involuntaria obliga a emitir un comunicado
El icono del Celtic y del Liverpool confirmó su diagnóstico tras una publicación involuntaria en redes sociales que alertó al mundo del fútbol. Con 75 años y tras liderar épocas legendarias como jugador y entrenador, quería mantener su enfermedad en privado. Pero, tras la filtración, actuó rápido para aclarar su situación y pedir respeto a su intimidad.
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Icon lamenta el bajo nivel de habilidades tecnológicas.
A pesar de la situación, Dalglish mantuvo su característico humor y publicó un comunicado explicando que su poca destreza con la tecnología había hecho pública la noticia: «Como mostró mi publicación involuntaria en redes, estoy recibiendo tratamiento contra el cáncer», afirmó Sir Kenny.
A diferencia de mi torpeza con el móvil, el tratamiento va bien. Hubiera preferido mantener esto en privado, pero mis nulas habilidades tecnológicas lo han impedido. Ruego respeten la intimidad de mi familia y la mía.
Como siempre, gracias al maravilloso personal médico, que ha demostrado una atención y una discreción increíbles, no solo conmigo, sino con muchas otras personas. Son un orgullo para todos».
Anfield se une en apoyo a su querido líder
Tras el anuncio, el Liverpool emitió un comunicado para expresar su cariño y apoyo a Sir Kenny y su familia, y pidió respeto a su privacidad.
Esta conmovedora noticia se conoció apenas 24 horas después de que otro grande del Liverpool, Kevin Keegan, revelara que lucha contra un cáncer en fase cuatro.
- AFP
Comienza la lucha por la recuperación
Dalglish afronta un largo descanso mientras sigue su tratamiento oncológico, apoyándose en la misma fortaleza que mostró como jugador y entrenador. El mundo del fútbol le brindará todo su apoyo: ganó cuatro ligas con el Celtic, tres Copas de Europa con el Liverpool y llevó a ambos equipos, así como al Blackburn Rovers, a históricos títulos nacionales.