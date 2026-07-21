La leyenda del críquet indio Sourav Ganguly defendió a Lionel Messi tras las «injustas» preguntas recibidas por el astro argentino después de su discreta actuación en la final del Mundial 2026

Ganguly pidió a aficionados y críticos que mantengan la perspectiva al evaluar la carrera internacional de Messi tras la derrota 1-0 ante España en la prórroga.

La estrella del Inter de Miami estuvo ausente del encuentro, pues una ordenada España contuvo la creatividad de Argentina, lo que llevó a algunos a cuestionar el impacto del jugador de 39 años en el escenario más importante.

«El legado de Lionel Messi no puede juzgarse por un solo partido», afirmó Ganguly en rueda de prensa. «Es humano; nadie rinde igual todos los días. Juzgar toda su carrera por una final o un partido es injusto».