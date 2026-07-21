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La leyenda del críquet indio Sourav Ganguly defendió a Lionel Messi tras las «injustas» preguntas recibidas por el astro argentino después de su discreta actuación en la final del Mundial 2026
Un legado que trasciende un partido
Ganguly pidió a aficionados y críticos que mantengan la perspectiva al evaluar la carrera internacional de Messi tras la derrota 1-0 ante España en la prórroga.
La estrella del Inter de Miami estuvo ausente del encuentro, pues una ordenada España contuvo la creatividad de Argentina, lo que llevó a algunos a cuestionar el impacto del jugador de 39 años en el escenario más importante.
«El legado de Lionel Messi no puede juzgarse por un solo partido», afirmó Ganguly en rueda de prensa. «Es humano; nadie rinde igual todos los días. Juzgar toda su carrera por una final o un partido es injusto».
- AFP
Luchas tácticas en Nueva Jersey
La final fue una pesadilla táctica para la Albiceleste, que no pudo dominar a una España joven y enérgica. Aunque Messi ha forjado un vínculo especial con el público argentino, el partido en Nueva Jersey lo dejó aislado, pues sus compañeros optaron por un juego físico que terminó por perjudicarles.
Ganguly elogió la estrategia de los campeones de Europa, que neutralizaron las mayores amenazas de Argentina. «No vi todo el Mundial, pero seguí varios partidos clave, incluidas las semifinales y la final», explicó. «En la final, España nunca permitió que Argentina desarrollara su juego natural. Tácticamente, España estaba mucho mejor preparada».
La incertidumbre sobre el futuro internacional
La derrota ha hecho que muchos se pregunten si fue la última vez que vimos a Messi con la camiseta de Argentina. Tras el pitido final, el seleccionador, Lionel Scaloni, habló de posibles retiradas y de su futuro en el banquillo.
Tras el silencio inicial, Ganguly reiteró que llegar a la final ya era un logro para una selección que había revalidado su título de la Copa América apenas dos años antes. «Llegar a la final es, de por sí, un logro significativo para Argentina», añadió el expresidente de la BCCI. «Pero en el fútbol, un equipo gana y el otro pierde; esa es la naturaleza de este deporte».
- Getty Images
Cómo completar el juego
Aunque la final de 2026 terminó en decepción, el lugar de Messi entre los grandes del fútbol ya estaba asegurado. Antes del torneo, el veterano había dicho que ya había «completado su carrera» tras la histórica victoria en Catar 2022. Los comentarios de Ganguly recuerdan que una sola medalla de plata no borra sus años dorados.
Mientras Messi descansa en el sur de Florida con su familia, la historia pasará del dolor de la derrota a la celebración de dos décadas de excelencia.
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