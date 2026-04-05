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La leyenda del Bayern reconoce el desastre de Tuchel... y valora la sorpresa de Kompany

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T. Tuchel
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«... ¡Las cualificaciones por sí solas no bastan para tener éxito!»

Hay momentos en la historia de los grandes clubes en los que las decisiones técnicas parecen totalmente lógicas sobre el papel, pero con el paso del tiempo se revelan otros resultados, una vez que la realidad toma un rumbo desfavorable que se aleja por completo de las expectativas.

Eso ocurrió hace años en el Bayern de Múnich, cuando se destituyó a Julian Nagelsmann y se fichó a Thomas Tuchel como sustituto; los responsables del club bávaro recibieron una lección de este tipo, mientras que el legendario portero Oliver Kahn recuerda con franqueza esta decisión, cuya ejecución él mismo impulsó.

Oliver Kahn concedió una entrevista al periódico Süddeutsche Zeitung, en la que el exdirector ejecutivo del Bayern de Múnich habló con franqueza sobre el error que, según él, sigue desconcertándole hasta hoy.

  • ¿La solución lógica? ¡Las cualificaciones por sí solas no bastan!

    Oliver Kahn declaró: «Pensábamos que Tuchel era la opción lógica. Todo apuntaba a que era el candidato adecuado. Pero, al final, no basta con fijarse solo en el currículum, sino que debe haber química personal. Y eso no siempre se puede planificar».

    Y añadió: «Tuchel tenía unas credenciales innegables: ganó la Liga de Campeones con el Chelsea, llevó al París Saint-Germain a la final de la misma competición y, además, vivía en Múnich. Nos pareció que todas las circunstancias se alineaban para una colaboración exitosa».

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  • ¡La expulsión de Nagelsmann... y Oliver fue igual!

    Kan y Salih Hamidic causaron un gran revuelo cuando destituyeron a Nagelsmann y nombraron a Tuchel como su sucesor. Sin embargo, lo que vino después no salió según lo previsto. El Bayern ganó la Bundesliga en la temporada 2022-23, pero eso se debió a los tropiezos del Borussia Dortmund, no a la solidez del rendimiento del Bayern, mientras que la temporada 2023-24 terminó sin ningún título tras la dolorosa eliminación de la Copa de Alemania ante un equipo de tercera división y la dramática eliminación de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. El propio Oliver Kahn no se libró de estas repercusiones y fue destituido en mayo de 2023, antes de ser testigo de los más dolorosos fracasos de Tuchel. La etapa de Tuchel, por su parte, terminó al cabo de un año.

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  • Compani... Una sorpresa que ha dado en el blanco

    Oliver Kahn se mostró abiertamente impresionado por lo que ha logrado Vincent Kompany como sucesor de Tuchel, y afirmó: «En el Bayern siempre buscan al entrenador ideal, el que tiene el mejor historial y la trayectoria más convincente. Y entonces llega alguien que no estaba en la lista de nadie y consigue algo excepcional».

    Y añadió: «Kompany tiene el control del equipo y una visión clara de cómo se debe jugar al fútbol».

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