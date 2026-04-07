La leyenda del Bayern provoca al Real Madrid: «Solo el Barcelona nos hace sombra»

A pocas horas del apasionante enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, la leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus planteó una comparación interesante que situó al Barcelona en el centro de la ecuación.

Para Matthäus, el Barcelona es el único equipo capaz actualmente de seguir el ritmo del feroz ataque del Bayern de Múnich.

Elogió encarecidamente la línea de ataque bávara, formada por Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry y Harry Kane, señalando que funciona con una sincronización similar a la de un «reloj suizo».

Al mismo tiempo, Matheus lanzó advertencias claras y contundentes a los jugadores del Bayern y al entrenador Vincent Kompany.