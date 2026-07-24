La leyenda del Bayern de Múnich es el nuevo seleccionador de Bélgica y elige como segundo a un exjugador del Chelsea y del Liverpool

El director deportivo de la RBFA, Vincent Mannaert, celebró la llegada del entrenador y su cuerpo técnico y declaró: «Estoy muy contento de que Mark van Bommel y sus ayudantes hayan aceptado nuestro reto.

Tienen ganas y ambición, y estoy convencido de que, gracias a su experiencia internacional como entrenador y jugador, ayudarán a nuestros Diablos Rojos a seguir creciendo, a conseguir resultados y a aprovechar al máximo su potencial, tanto individual como colectivo».

Van Bommel, orgulloso de su nombramiento, afirmó: «Es un gran honor ser seleccionador de Bélgica. Agradezco a la Real Federación Belga de Fútbol su confianza.

Bélgica tiene jugadores excepcionales y mucho potencial. Con mi equipo técnico, quiero construir un grupo disciplinado, ambicioso y valiente, capaz de competir con los mejores.

El éxito no está garantizado, pero sí nuestro trabajo, honestidad y dedicación. Daremos todo para que este equipo crezca cada día y haga sentir orgullosos a los belgas. Estoy impaciente por conocer a los jugadores, al cuerpo técnico y a la afición, y empezar este nuevo capítulo».