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La leyenda del Arsenal, Tony Adams, se ofrece a ayudar al icono del golf Tiger Woods en su lucha contra la adicción
Aumenta la preocupación por la superestrella del golf
La oferta llega tras un periodo angustioso para Woods, quien recientemente sufrió un accidente en el que volcó su coche. Según los informes, los agentes encontraron pastillas recetadas en su poder y, aunque Woods niega haber conducido bajo los efectos de sustancias, se ha alejado oficialmente del deporte para centrarse en su salud. La leyenda se vio obligada a retirarse del Masters de esta semana, un torneo que ha ganado en cinco ocasiones. Según los informes policiales, tenía los ojos inyectados en sangre y las pupilas “extremadamente dilatadas”. Estas circunstancias han llevado a las principales figuras del golf a pronunciarse, y Jack Nicklaus ha advertido: «A veces te pasas de la raya y simplemente necesitas que alguien te eche una mano».
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Adams tiende la mano a un icono en apuros
Tras el accidente de tráfico de Woods y sus problemas legales, Adams ha ofrecido su clínica para ayudar al 15 veces ganador de grandes torneos. Adams, exjugador con una larga lucha contra el alcoholismo, lleva 30 años sobrio y ahora ayuda a deportistas a superar la adicción.
Sobre la situación actual de Woods, Adams declaró a The Sun: «Para ser completamente sincero, veo a un adicto. Si quiere venir a mi centro de rehabilitación, hay un sitio para él. Si quiere cambiar, que dé un giro a su vida».
El reflejo de una lucha pasada
Adams cree que la preocupación pública por Woods es un paso necesario, aunque el deportista aún no esté preparado para afrontarla. Al recordar su etapa en Highbury, admitió que ignoró las advertencias de sus compañeros del Arsenal. «La gente te dice: “Tienes un problema”», explicó Adams al hablar de la importancia de romper el ciclo de la negación.
«En cierto modo, evitaba a quienes me lo decían. Los Lee Dixon del mundo me preguntaban: “Tone, ¿qué coño estás haciendo?”. Y yo respondía: “Eres un poco raro. Martin Keown es un poco extraño”. Ignoras a la gente o te deshaces de ella porque no quieres mirarte a ti mismo. Él no quiere mirarse... y nosotros no podemos facilitarle las cosas», añadió Adams.
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Una tradición de recuperación en Sporting Chance
Desde que fundó Sporting Chance hace 26 años, Adams ha visto pasar por su clínica a innumerables estrellas del deporte profesional. Su experiencia le dice que, hasta que Woods afronte la realidad de su situación, el camino hacia la recuperación seguirá bloqueado. Al ofrecerle un «lugar en la sala» concreto, el legendario exjugador del Arsenal le tiende una mano salvadora a uno de los pocos deportistas cuya fama iguala a la suya.