La leyenda del Arsenal, Tony Adams, se ofrece a ayudar al icono del golf Tiger Woods en su lucha contra la adicción

Tras el accidente de tráfico de Woods y sus problemas legales, Adams ha ofrecido su clínica para ayudar al 15 veces ganador de grandes torneos. Adams, exjugador con una larga lucha contra el alcoholismo, lleva 30 años sobrio y ahora ayuda a deportistas a superar la adicción.

Sobre la situación actual de Woods, Adams declaró a The Sun: «Para ser completamente sincero, veo a un adicto. Si quiere venir a mi centro de rehabilitación, hay un sitio para él. Si quiere cambiar, que dé un giro a su vida».