La leyenda de Nigeria Jay-Jay Okocha elige a Lionel Messi por delante de Cristiano Ronaldo en el debate sobre el GOAT

El eterno debate entre Messi y Ronaldo ha cautivado la imaginación de aficionados y leyendas por igual durante casi dos décadas. Pocos jugadores entienden el brillo individual como el exinternacional nigeriano Okocha, célebre por su talento natural durante sus etapas en el Paris Saint-Germain y el Bolton Wanderers.

En declaraciones en The Obi One Podcast junto a John Obi Mikel y Chris McHardy, al ex capitán de Nigeria le pidieron que zanjara la rivalidad. Sin dudarlo, Okocha emitió un veredicto definitivo a favor del maestro argentino.