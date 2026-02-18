La leyenda de las Lionesses, Chloe Kelly, aún puede salvar una temporada marcada por las lesiones, ya que la heroína de Inglaterra en la Eurocopa regresa a las filas del Arsenal para la recta final

Hasta ahora, las cosas no han salido exactamente así. Las lesiones han limitado enormemente a Kelly, que solo ha podido disputar un partido de la Superliga Femenina en lo que va de temporada. De hecho, justo cuando parecía que estaba cogiendo impulso antes del parón invernal, se vio obligada a abandonar el terreno de juego por un problema en la rodilla a los 23 minutos del partido que Inglaterra ganó a Ghana.

Sin embargo, el miércoles pasado, Kelly pudo debutar por primera vez desde ese parón internacional de diciembre, y se mostró muy acertada en la victoria por 4-0 del Arsenal sobre el OH Leuven, un resultado que ha asegurado prácticamente la plaza de las Gunners en los cuartos de final de la Liga de Campeones. La esperanza es que esto marque el comienzo de un gran final de temporada para una jugadora que llegó a esta campaña con todas las miradas puestas en ella, pero que aún no ha demostrado las cualidades que posee para ganar partidos y títulos.