La leyenda de Argentina afirma: «No solo somos Messi... y el logro de Brasil nos motiva»

Javier Zanetti, leyenda de la selección argentina, afirma que lo que hace Lionel Messi a sus 39 años parece ciencia ficción.

Messi se prepara para disputar la final del Mundial 2026 ante España.

En una entrevista con el diario «AS», Zanetti añadió: «Estoy muy feliz por Messi, porque lo conozco desde hace muchos años y sé lo mucho que ama la camiseta de su selección».

«Los jugadores lo rodean y cuidan, pues es el estandarte y el líder a seguir. Y aunque jugó en una liga menos competitiva, Leo volvió a sorprender al mundo».

Y añadió: «Confiamos en Messi para volver a ganar el Mundial, no solo por su talento excepcional, sino también por su capacidad para transmitir su compromiso y su espíritu a sus compañeros».

Siento un profundo orgullo por él y deseo que cierre su carrera internacional alzando otra vez la Copa del Mundo, pero Argentina no es solo Messi: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez también brillan».