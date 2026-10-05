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La lesión de Erling Haaland desata una gran preocupación en el Manchester City después de que el delantero se retirara cojeando con Noruega
La estrella de Noruega, obligada a retirarse en Lisboa
Nuevas preocupaciones físicas golpean al City después de que Haaland pidiera ser sustituido durante el duelo de la Liga de Naciones de la UEFA entre Noruega y Portugal. Aunque Jorgen Strand Larsen se preparaba en la banda para reemplazarlo, el prolífico goleador permaneció varios minutos sobre el césped mientras cojeaba visiblemente antes de dejar oficialmente su sitio en el minuto 67. Quedó un atisbo de esperanza para los aficionados, ya que su talismán se marchó por su propio pie e incluso compartió una sonrisa y un abrazo con su sustituto antes de dirigirse al banquillo.
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Partidos cruciales en el horizonte
El momento de este contratiempo supone un duro golpe antes de dos compromisos decisivos en rápida sucesión. El gigante de la Premier League viaja a Anfield para enfrentarse al Liverpool el domingo antes de recibir al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones el miércoles siguiente. Si las evaluaciones posteriores confirman un problema muscular grave, el City afronta la sombría perspectiva de disputar ambos partidos estelares sin un atacante que ya ha marcado siete goles esta temporada.
La frustración de Haaland en la Nations League
Sobre el terreno de juego, la noche resultó completamente desalentadora para Haaland y sus compañeros de selección, ya que cayeron por 2-1 en Lisboa. Noruega sorprendió inicialmente a la anfitriona cuando el defensa del Brentford Kristoffer Ajer conectó una volea exquisita en el minuto 36, pero Joao Cancelo restableció la igualada apenas dos minutos después. Goncalo Ramos marcó después el gol de la victoria en el minuto 79 para condenar al equipo de Stale Solbakken a una tercera derrota consecutiva, lo que le deja anclado en el último puesto del Grupo A4.
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Distracciones extradeportivas para el City
El contratiempo llega en medio de una importante turbulencia lejos de los terrenos de juego, ya que el club se prepara para su primer partido desde que fue declarado culpable de infracciones financieras. Aunque se ha presentado una apelación oficial, mantener la mente centrada en el fútbol sigue siendo un serio desafío durante un periodo de inestabilidad. Maresca debe ahora esperar a los resultados definitivos del escáner, consciente de que perder a su principal arma le obligaría a una reestructuración no deseada en ataque tan pronto en la temporada.
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