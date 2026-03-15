Goal.com
En directo
BogaGetty Images

Traducido por

La lección de Boga para la Juventus: como Pirlo, Vidal, Pogba y Marchisio

El marfileño es el mejor fichaje de la Juventus: ha costado muy poco, a diferencia de otros. Una lección que nos recuerda el pasado

Jeremie Boga es oficialmente el mejor fichaje de la Juventus en el mercado, si sumamos las ventanas de verano y de enero. Tras marcar en tres partidos consecutivos (Roma, Pisa y Udinese), el marfileño nacido en 1997 está dejando huella en esta fase de la temporada bianconera y, sobre todo, está dando una lección a la Juventus, o mejor dicho, le está recordando una lección: para hacer buenos fichajes no es imprescindible gastar cantidades astronómicas, a veces basta con ideas e intuición.

De hecho, da que pensar lo que la Juventus ha pagado por Boga en comparación con tantos otros fichajes de los últimos años, jugadores que, sobre el papel, deberían haber ofrecido un rendimiento muy superior al del exjugador del Sassuolo. Y, sin embargo, está ocurriendo exactamente lo contrario.

  • EL DINERO DE BOGA

    Recordamos los términos del acuerdo con el Niza en relación con Boga: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha llegado a un acuerdo con el club OGC Nice para la cesión temporal, a título gratuito, hasta el 30 de junio de 2026, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Jérémie Boga. El acuerdo prevé además la facultad por parte de la Juventus de adquirir a título definitivo los derechos sobre las prestaciones deportivas

    del jugador. El importe acordado para la posible adquisición definitiva asciende a 4,8 millones de euros, pagaderos en dos ejercicios».

    • Anuncios

  • LA COMPARACIÓN CON KOOPMEINERS Y OPENDA

    Si la Juventus decidiera ejercer el derecho de compra de Boga, como es probable que ocurra, se haría con un delantero de 29 años, de buen nivel y capaz de destacar en una liga del calibre de la Serie A, por solo 4,8 millones. Nada en comparación con los 61 millones gastados en Teun Koopmeiners y los 40 que la Juventus deberá pagar al Leipzig para cumplir con la obligación de rescatar a Lois Openda

  • LA LECCIÓN

    Que el caso de Boga sirva, pues, de lección para el próximo mercado de fichajes de la Juventus: incluso gastando poco o nada, se pueden fichar jugadores interesantes. Gracias a las ideas y a la intuición. De lo contrario, si se quisiera invertir grandes sumas, sería mejor hacerlo solo para fichar a estrellas consagradas, con las que se va sobre seguro, en lugar de a jugadores mediocres o supuestos campeones.

  • LA HISTORIA

    Por otra parte, es también el pasado de la Juventus el que le recuerda esta lección a la Juve actual. Recordemos, por ejemplo, el centro del campo formado por Pirlo, Marchisio, Vidal y Pogba, uno de los más fuertes y triunfadores de toda la historia de la Vecchia Signora. ¿El coste total de ese mediocampo? 12,5 millones, el dinero gastado en fichar a Vidal del Bayer Leverkusen. Sin ningún gasto para los demás protagonistas de ese mediocampo: Marchisio procedente de la cantera, Pogba y Pirlo como agentes libres. Intuición e ideas. Como en el caso de Boga.

    WHATSAPP: ¡Todas las ACTUALIZACIONES en TIEMPO REAL! Únete al canal de WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM: haz clic aquí

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0