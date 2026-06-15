La Lazio corre contra el reloj para evitar un mercado sin fichajes: la venta de Mario Gila al Nápoles podría «salvar» a Lotito

Según Sky Sport, el presidente Claudio Lotito tiene dos opciones para evitar la paralización del mercado y dar a Gennaro Gattuso los refuerzos pedidos. La primera opción es vender antes de fin de mes por unos 20 millones para cumplir con los límites y tener más margen. Además del fichaje ya acordado de Alessio Romagnoli con el Al Sadd, podrían iniciarse pronto las negociaciones con el Nápoles para traspasar a Mario Gila: el Napoli no quiere pagar más de 20 millones por un futbolista con contrato hasta 2025, pero la Lazio, que debe abonar el 50 % de la plusvalía al Real Madrid, insiste en 30.