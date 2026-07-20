¡La lámpara de escritorio y la taza de café de Pep Guardiola salen a la venta! El Manchester City subastará el mobiliario de la oficina del exentrenador tras su marcha

El City ha abierto el «santuario» de Guardiola y, desde este lunes, subasta en línea objetos de su etapa como técnico. Los aficionados pueden comprar material de oficina, efectos personales y herramientas tácticas usadas por el entrenador antes de dejar el club al final de la pasada temporada.

Guardiola, que ganó seis Premier, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes en diez años, dejó el City al final de la pasada temporada. Su marcha cerró un ciclo dominante, y el club ofrece ahora a los aficionados la posibilidad de conservar un recuerdo del artífice de sus recientes éxitos.