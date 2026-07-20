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¡La lámpara de escritorio y la taza de café de Pep Guardiola salen a la venta! El Manchester City subastará el mobiliario de la oficina del exentrenador tras su marcha
Una oportunidad para hacer tuya la historia del City
El City ha abierto el «santuario» de Guardiola y, desde este lunes, subasta en línea objetos de su etapa como técnico. Los aficionados pueden comprar material de oficina, efectos personales y herramientas tácticas usadas por el entrenador antes de dejar el club al final de la pasada temporada.
Guardiola, que ganó seis Premier, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes en diez años, dejó el City al final de la pasada temporada. Su marcha cerró un ciclo dominante, y el club ofrece ahora a los aficionados la posibilidad de conservar un recuerdo del artífice de sus recientes éxitos.
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Recuerdos de la era Haaland
Entre las piezas más codiciadas del catálogo digital destaca un balón personalizado que celebra los 100 goles de Erling Haaland en la Premier League, con un diseño exclusivo y la firma original del jugador.
Su valor histórico lo ha convertido en el centro de la subasta, con una primera puja de casi 3.000 € (3.400 $). Se espera que coleccionistas y aficionados adinerados eleven aún más la cifra antes del cierre digital el domingo por la noche.
El incienso y las tortugas de cerámica ofrecen reflexiones personales
Más allá de los habituales objetos deportivos de gran valor, la subasta ofrece una visión exclusiva e íntima de la peculiar personalidad y el entorno de trabajo diario de este genio táctico. Los aficionados pueden pujar por el silbato de entrenamiento personal de Guardiola, su silla de oficina, una lámpara de escritorio y un juego oficial de tazas de café que utilizaba durante las intensas sesiones de ojeo.
También se subastan su colección de incienso, un conjunto de adornos con una estrella pintada y dos tortugas de cerámica —ya con una puja de 111 €—, y varias fotos enmarcadas en las que posa junto a sus trofeos.
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Italia lanza una ambiciosa oferta por Pep, que se tomará un año sabático
Mientras el City se deshace de los vestigios de su reinado de una década, Guardiola ya es objeto de una sensacional propuesta en el ámbito internacional. Los iconos del fútbol italiano Paolo Maldini y Leonardo viajaron a Barcelona para reunirse con él sobre el banquillo de la azzurra. Sky Sports Italia asegura que las conversaciones se alargaron todo el fin de semana y que la federación le ve como su candidato ideal.
Pese al atractivo de resucitar a los cuatro veces campeones del mundo, un regreso inmediato al banquillo parece improbable: el técnico ha reiterado que disfruta de su año sabático lejos de la alta presión directiva.
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